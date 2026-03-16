Aigens 透過微信點餐系統協助滿記甜品提升顧客體驗

新系統同時為顧客與員工帶來顯著效益。顧客可按自己節奏輕鬆點餐、瀏覽餐點圖片與介紹，並可於用餐期間隨時加單；而門店則可大幅提升營運效率、縮短等候時間，並優化翻檯率，全面打造現代化、以顧客為中心的餐飲體驗。

滿記甜品人力資源及行政經理梅先生表示：「Aigens 微信點餐系統徹底改變了我們的服務模式。系統快捷直觀，完全符合現今數碼餐飲環境中顧客的期望。」

此方案在節日旺季以外亦持續發揮作用。根據旅遊業資料，2025年共有3,780萬名內地旅客到訪香港，其中不少人經常遊覽尖沙咀一帶。憑藉熟悉、便捷的點餐體驗，滿記甜品成功鞏固其作為遊客品嚐地道港式甜品的首選餐廳地位。

Aigens 微信點餐系統現已可供全港不同類型及規模的餐飲品牌採用。有興趣了解更多的餐飲業者可聯絡 Aigens 團隊進行免費諮詢，發掘數碼點餐如何助力營運升級與顧客體驗提升。

關於 Aigens Technology Limited：

Aigens Technology Limited 成立於2012年，是亞洲領先的餐飲數碼方案供應商，深受全球多家知名餐飲集團、快餐品牌、美食廣場、機場、酒店及度假村、以及娛樂場的信賴，業務覆蓋中國香港、新加坡、澳洲及東南亞地區。

Aigens 以創新技術見稱，專注提供餐廳二維碼點餐、自助點餐機、會員及支付系統、以及系統整合方案，現時為超過7,000個餐飲據點提供穩定、高效及可擴展的數碼服務，協助業界加速邁向智慧餐飲新時代。

SOURCE Aigens Technology Limited