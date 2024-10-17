數位無限進軍日本AI市場，成立INFINITIX Japan並參加東京CEATEC電子展，核心產品AI-Stack獲得高度關注

INFINITIX的旗艦產品「AI-Stack」已在台灣市場取得卓越成果，除了協助企業佈建AI基礎設施及AI軟體開發環境外，也與台灣知名科技業者合作推出台灣最領先的AI算力中心AICC（Artificial Intelligence Computing Center），成為企業及算力中心在AI基礎設施及GPU算力調度的首選解決方案，並獲得NVIDIA解決方案顧問（Solution Advisor - Preferred Level）的認證。如今，INFINITIX Japan的成立，將進一步將這些成功經驗帶入日本市場，助力當地企業應對日益增長的AI需求，特別是在生成式AI快速崛起的背景下，各企業對AI服務的需求也在快速成長，但面臨GPU價格高漲及硬體投資攀升的困境，INFINITIX可通過靈活的GPU管理、無程式碼環境建置、自動化工作流程等核心功能，幫助企業大幅提升AI設備的運營效率、縮短AI應用開發週期，進而提升整體AI投資報酬率；而INFINITIX Japan的落地，更可快速回應客戶需求，不論業務商談或系統維運，都可在地處理、立即響應。

在10月15日至18日的東京CEATEC 2024展會上，INFINITIX首度展示了其全新世代的「AI-Stack」解決方案，並獲得了來訪企業的高度關注。INFINITIX也期望透過這次展會，進一步擴展其在日本的能見度，並憑藉其在AI技術領域的強大實力，為日本企業提供突破性的解決方案，幫助它們在數位轉型浪潮中搶佔先機。

INFINITIX成立日本子公司，標誌著其國際化佈局的又一重要里程碑。通過這一戰略舉措，INFINITIX將進一步拓展亞洲市場，並持續致力於成為AI產業中的領航者，攜手日本企業共同創造智能未來。

關於數位無限INFINITIX

Beyond AI, to infinity

「數位無限INFINITIX」領先業界投入解決AI GPU算力資源調度及AI管理維運平台領域，累積許多成功案例，協助企業團隊將GPU資源效益提升。核心產品「AI-Stack」超前部署隨著AI科技與時俱進，於2019年即成為NVIDIA 新創鏈結計畫 (Inception Program) 全球夥伴成員；更榮獲全球極為稀少，全台唯一AI軟體領域NVIDIA 認證的解決方案顧問 Solution Advisor (Preferred Level) 全球夥伴成員。我們致力於為客戶提供最優質的AI技術解決方案AI-Stack，來推動AI產業的發展。

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SOURCE 數位無限軟體股份有限公司