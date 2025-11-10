AION UT在澳門正式上市，廣汽深度踐行「澳門ACTION」加速生態出海

澳門 2025年11月10日 /美通社/ -- 11月7日-9日，第15屆中國（澳門）國際汽車博覽會（以下簡稱「澳門車展」）在澳門威尼斯人金光會展中心盛大舉行。作為粵港澳大灣區本土車企，廣汽集團連攜旗下GAC、AION、HYPTEC三大產品序列6款新能源車型到場，全面展示廣汽在新能源與智能化領域的領先實力，強化「科技廣汽，生態出海」形象。廣汽持續踐行「澳門ACTION」本地化行動計劃，並在車展發布會上宣布全球精品小車AION UT正式在澳門上市，將以全產業鏈生態建設的模式全面融入澳門市場，助力大灣區一體化協同發展。

發布會現場，南光國際會議展覽有限公司總經理周晉陽，宏益集團執行董事鄭穎堯，廣汽國際渠道市場部總監李牮，廣汽國際產品管理部總監周松，廣汽國際東亞及南亞代表處主任舒星等領導嘉賓雲集，共同見證這一重要歷史時刻。

面向未來，廣汽將繼續秉承「在當地為當地，融入當地、服務當地、貢獻當地」理念，以本地化行動深耕澳門、葡語系國家及亞太地區市場，廣汽將堅持長期主義、合作共贏，以全產業鏈生態出海的模式，深化產業協同與文化共融，為澳門的繁榮與大灣區的高質量發展貢獻廣汽的力量，打造中國汽車品牌「生態出海」的新范本。

