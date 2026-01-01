全球體系「基建」落成，銷量兩年增長近三倍，廣汽出海實現跨越式發展

銷量「實績」高增長的背後，離不開紮實的體系能力「基建」。作為首個自帶能源生態體系出海的國有企業，廣汽始終堅持「科技廣汽，生態出海」，通過高品質、高科技、好服務和全產業鏈生態，走有廣汽特色的高質量出海之路。2025年3月份的泰國車展上，廣汽正式帶來了One GAC全球化戰略的升級計劃——One GAC 2.0，聚焦一個願景、一個目標、一個形象，通過一個本地化行動和五大舉措，以更高效、更精準的市場布局，加速國際化進程，塑造廣汽在全球的統一形象。

在One GAC 2.0戰略指引下，「泰國行動」、「巴西行動」、「澳大利亞行動」等多個本地化行動次第開展及推進，通過產品、渠道、服務、智造、能源生態和出行體系五大舉措布局當地市場，做到在當地為當地、融入當地、服務當地、貢獻當地，助力銷量增長。

回顧2025年，廣汽全年海外導入5款新車型；開拓了巴西、波蘭、葡萄牙、澳大利亞、阿根廷等16個新市場，整體業務覆蓋了全球86個國家和地區，全球渠道網絡建設新增281家網點至630家；印尼和馬來西亞KD車型按期投產，歐洲KD項目穩步推進，目前已有5座海外工廠正式投入使用。

在2025打下的紮實基礎上，2026年將是廣汽出海業務量質齊升、全面提速的關鍵節點。對此，廣汽提出挑戰全年25萬輛的出口銷量目標，助力打造「番禺行動」以來的第二增長曲線，成為中國汽車品牌全球化的標兵。

SOURCE GAC