AISL哈羅學校啟動2026-28年度亞洲國際學校哈羅獎學金申請

21 10月, 2025, 11:49 CST
兩年高中預科課程 全球招募學業卓越學生
香港 2025年10月21日 /美通社/ -- 2026-28年度AISL哈羅獎學金申請於2025年10月20日至11月30日期間開放。該獎學金項目已進入第六年，旨在邀請全球才華出眾的青年學生，就讀AISL哈羅學校，接受為期兩年的高中預科（即英國學制12-13年班、中國學制11-12年班或IB文憑）預科課程教育。
每位AISL哈羅獎學金獲得者將獲得高達全額的學費及寄宿費用資助，由亞洲國際學校基金代表其在兩年學習期間支付給參與計劃的AISL哈羅學校。
亞洲國際學校有限公司（AISL）創辦人兼亞洲國際學校基金主席邱達強先生表示：「AISL哈羅學校致力發展學生卓越的學術和非學術成就，培育他們對知識的熱忱。通過獎學金項目，我們誠邀全球才華橫溢的學生加入我們的學校，期望匯聚獎學金得主，築建國際教育平台，凝聚學生致力貢獻社會。」
2026-28年度獎學金覆蓋在日本安比、北京、曼谷、重慶、海口、橫琴、香港、南寧、上海及深圳前海的AISL哈羅學校。
要獲得AISL哈羅獎學金資格，申請人必須：
- 出生於2009年9月1日至2010年8月31日。
- 於申請年度9月1日前完成GCSE/IGCSE課程（或同等學歷）；錄取條件為：至少八（8）門科目成績達到7分或以上，其中四（4門）大學預科科目（或同等課程）成績為8-9分。
- 若學校提供寄宿，須在獎學金兩年期限內以全寄宿學生身份就讀。
- 學術成績優異，英語聽、說、讀、寫流利。
- 符合所申請學校的具體錄取資格。
|
流程
|
|
時間
|
提交亞洲國際學校哈羅獎學金申請表及入學申請表
|
|
2025年11月30日（星期日）截止
|
申請篩選與學術評估
|
|
2025年10月至2026年1月
|
線上面試
|
|
2026年1月至2月
|
評選委員會審議
|
|
2026年2月至3月
|
結果公佈及通知
|
|
2026年3月
|
匯賢晚宴 2026
|
|
2026年6月14日（星期日）
更多詳情，請訪問官方網站：www.aislfoundation.org/
有關亞洲國際學校基金
亞洲國際學校基金承載亞洲國際學校有限公司（AISL）的理念，築建「培育英才 為善致遠」的平台，以期學生成為積極貢獻社群、富有責任擔當的公民。
基金前身為亞洲國際哈羅獎學金有限公司，於2021年成立，旨在通過獎學金資助傑出學生。自成立以來，基金會不斷發展，現已成為一個充滿活力的慈善機構，致力於通過各項獎學金，鼓勵全球學生發揮潛能，成就卓越教育。我們重視培育多元才華，讓學生在全球發光發亮。我們積極匯聚家長、校友及社會夥伴，攜手結連成網，共同助力每位學生的成長、領航方向，共創光輝未來。
基金為AISL轄下並於香港註冊的慈善單位。
