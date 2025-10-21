AISL哈羅學校啟動2026-28年度亞洲國際學校哈羅獎學金申請

兩年高中預科課程 全球招募學業卓越學生

香港 2025年10月21日 /美通社/ -- 2026-28年度AISL哈羅獎學金申請於2025年10月20日至11月30日期間開放。該獎學金項目已進入第六年，旨在邀請全球才華出眾的青年學生，就讀AISL哈羅學校，接受為期兩年的高中預科（即英國學制12-13年班、中國學制11-12年班或IB文憑）預科課程教育。

每位AISL哈羅獎學金獲得者將獲得高達全額的學費及寄宿費用資助，由亞洲國際學校基金代表其在兩年學習期間支付給參與計劃的AISL哈羅學校。