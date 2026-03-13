亞信發佈全球品牌AIStorm 以AI原生安全能力賦能全球產業數智變革

亞信作為中國網路安全與數智化領域的領導者，其技術實力與業務覆蓋廣受業界認可，為AIStorm的全球化佈局奠定堅實基礎。在數智發展方面，亞信是中國電信運營商業務支撐系統（BSS）長期主導者，並入選Gartner通信人工智慧全球「領導者」象限，成功服務全球超過200家運營商，安全支撐超 10 億用戶的互聯網接入認證。同時亞信深度賦能運營商、金融、能源、政務、高端製造等關鍵行業頭部客戶，助力產業實現高效數智轉型。在網路安全領域，亞信的領導者地位廣受認可。其被沙利文（Frost & Sullivan）評為中國網路安全軟體市場份額第一，是Gartner雲工作負載保護平臺（CWPP）代表性廠商，更被IDC認定為中國新一代終端安全賽道的開創者。亞信的解決方案廣泛保障中國關鍵基礎設施與頭部企業，並成功為G20峰會、成都世運會和北京冬奧會等國際重大活動提供安全保障。同時其安全與數智一體化解決方案在AI大模型、5G專網、資料要素、空天地安全等前沿領域實現技術突破與場景落地。

立足這一強大根基，AIStorm品牌的發佈，標誌著亞信成熟的安全技術體系與數智化服務能力完成全球化升級。AIStorm以新加坡為全球運營樞紐，融合智慧連接、數智運營與專業服務能力，在智慧體互聯網時代，為全球客戶構建智慧、安全、可靠的數字底座，支撐全球產業的安全發展。

資料驅動，AI 原生：重塑國際市場安全體系

AIStorm 全面承接亞信在終端安全、雲安全、身份安全及高級威脅治理領域的突破性技術。基於「 資料驅動，AI 原生」的戰略，AIStorm 構建起適配國際市場的核心安全體系：以業界領先的 AI XDR 為中樞，聯動 TrustOne 終端安全與 CloudGuard 雲安全產品，深度整合 ThreatTrace 威脅檢測、PhishShield 郵件防護及 ThreatShield 高性能邊界安全防護等核心能力，形成「 智慧檢測、自動回應、全域聯動」的閉環防禦體系，精准應對從終端到混合雲的全場景安全需求，重塑數智時代的安全防護新範式。

全球戰略視野，賦能產業數智變革

AIStorm以新加坡為運營管理核心，以港澳及東南亞國家為戰略重心，立足全球化佈局，構建完整的本地化運營與合規體系。AIStorm核心產品關鍵資料 100% 區域化部署，並嚴格遵循 GDPR 及東盟資料保護框架等國際規則。同時，為確保即時回應區域客戶需求，AIStorm以新加坡SOC（安全運營中心）為中樞，聯動亞信強大的威脅情報資源，並協同泰國、印尼、越南及港澳地區的本地專家團隊，提供母語支援與 7×24 小時即時回應服務。

AIStorm的核心團隊均來自國際頂尖安全企業，平均擁有 15 年以上全球實戰經驗。依託「 獨立運營與雙強賦能」的獨特模式，AIStorm 兼具全球化品牌的靈活回應能力與歷經實戰驗證的技術底蘊，將持續為全球客戶提供安全、合規、高效的數位安全守護。

關於AIStorm

AIStorm 是亞信旗下全新的全球化品牌，全球運營樞紐設於新加坡。亞信作為中國網路安全與電信軟體（BSS）領域的領導者，其服務覆蓋全球超200家運營商，為超過10億用戶提供安全接入認證，具備億級高併發業務支撐與保障能力。公司不僅入選Gartner通信人工智慧全球「 領導者」象限、其雲工作負載保護方案獲評Gartner代表性廠商，亦被IDC認定為中國新一代終端安全開創者。依託在AI大模型、5G專網、資料要素等前沿領域的技術突破與全行業深度服務經驗，AIStorm以新加坡為全球運營樞紐，致力於為全球客戶構建堅實可靠的數字安全底座，支撐並引領全球產業的安全發展。

欲瞭解更多資訊，請訪問：www.aistorm.com

SOURCE AIStorm