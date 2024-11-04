巴林鋁業（Alba）及大紀鋁業（Daiki Aluminium）在2024年海灣投資論壇（Gateway Gulf 2024）上重申對可持續鋁生產的承諾

論壇出席嘉賓包括巴林鋁業（Alba）董事會主席H.E. Khalid Al Rumaihi、巴林鋁業（Alba）行政總裁Ali Al Baqali、大紀鋁業（Daiki Aluminium）社長兼代表取締役會長山本隆章（Yamamoto Takaaki）。

巴林可持續發展部長兼巴林經濟發展局（Bahrain EDB）行政總裁H.E. Noor bint Ali Alkhulaif對此次合作表示：「巴林鋁業（Alba）與大紀鋁業（Daiki Aluminium）的策略聯盟突顯了巴林作為全球投資樞紐的日益吸引力。這項合作展現了巴林的先進基建設施、鼓勵創新的政策和優秀的人才隊伍如何吸引具有變革性的項目。這清晰地表明了我們對可持續經濟多元化的承諾，以及我們能夠促進國際夥伴關係，以推動巴林的長期繁榮。」

H.E. Khalid Al Rumaihi表示：「與大紀鋁業（Daiki Aluminium）的合作夥伴關係標誌著巴林鋁業（Alba）歷史上的一個關鍵時刻，也是巴林工業版圖的重要里程碑。透過結合我們的優勢，我們不僅提升了營運效率，更為海灣地區的可持續鋁業生產樹立了新標準。這項合資企業與我們對創新和環境管理的承諾完美契合，同時也加強了巴林作為經濟多元化領導者的地位。我們相信，這一合作將為我們的持份者創造重要價值，並對巴林的可持續發展目標作出實質貢獻。」

山本隆章表示：「我們與巴林鋁業（Alba）的合作標誌著可持續工業發展的重要里程碑，與在2024年海灣投資論壇（Gateway Gulf 2024）上展示的願景相一致。隨著海灣合作委員會（GCC）地區的目標是在2030年前實現3兆美元的國內生產總值（GDP），這一合作夥伴關係顯示了針對性投資如何同時推動經濟增長和環境進步。透過我們在鋁回收方面長達一世紀的專業知識，結合巴林鋁業（Alba）的世界級營運，我們不僅在提升生產過程的效率，更為巴林84%的非石油國內生產總值（GDP）貢獻力量。」

SOURCE Bahrain