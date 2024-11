Alba et Daiki Aluminium réitèrent leur engagement en faveur de la production durable d'aluminium à l'occasion de Gateway Gulf 2024

MANAMA, Bahreïn, 3 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de Gateway Gulf 2024, un forum d'investissement organisé par le Bahrain Economic Development Board (Bahreïn EDB), Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) et Daiki Aluminium Industry Company Ltd. ont réaffirmé leur partenariat stratégique en annonçant leur intention de créer une coentreprise,Alba-Daiki Sustainable Solutions (ADSS), qui mettra en place une installation de traitement des crasses d'aluminium à la pointe de la technologie et durable dans le Royaume de Bahreïn.

At Gateway Gulf 2024, an investment forum hosted by the Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) and Daiki Aluminium Industry Company Ltd. reaffirmed their strategic partnership by announcing their intention to form a joint venture ‘Alba-Daiki Sustainable Solutions (ADSS)’ which will establish a cutting-edge, sustainable aluminium dross processing facility in the Kingdom of Bahrain.

Cette annonce, faite au cours du forum, souligne l'engagement de Bahreïn en faveur de la diversification économique et de la durabilité environnementale. Alba détiendra une participation de 70 % dans l'entreprise commune et Daiki une participation de 30 %. Les deux partenaires ont pour objectif de commencer les opérations d'ici septembre 2026, marquant ainsi une étape importante dans la gestion de l'environnement et le progrès technologique dans la région.

Le président du conseil d'administration d'Alba, S.E. Khalid Al Rumaihi, le directeur général d'Alba, Ali Al Baqali, et le président et directeur représentatif de Daiki Aluminium Industry Company Ltd, Yamamoto Takaaki, ont participé au forum.

S.E. Noor bint Ali Alkhulaif, ministre du développement durable et directrice générale de l'EDB de Bahreïn, a commenté ce partenariat : « L'alliance stratégique entre Alba et Daiki Aluminium souligne l'attrait croissant de Bahreïn en tant que centre d'investissement mondial. Cette collaboration montre comment les infrastructures de pointe, les politiques favorables à l'innovation et la main-d'œuvre talentueuse de notre Royaume attirent des projets transformateurs. C'est une démonstration claire de notre engagement en faveur d'une diversification économique durable et de notre capacité à encourager les partenariats internationaux qui favorisent la prospérité à long terme du Royaume.

S.E. Khalid Al Rumaihi a déclaré : « Ce partenariat avec Daiki Aluminium marque un tournant dans l'histoire d'Alba et dans le paysage industriel de Bahreïn. En combinant nos forces, nous ne nous contentons pas d'améliorer notre efficacité opérationnelle, mais nous établissons également de nouvelles normes pour la production durable d'aluminium dans le Golfe. Cette entreprise s'inscrit parfaitement dans notre engagement en faveur de l'innovation et de la gestion de l'environnement, tout en renforçant la position de Bahreïn en tant que chef de file de la diversification économique. Nous sommes convaincus que cette collaboration créera une valeur importante pour nos parties prenantes et contribuera de manière substantielle aux objectifs de développement durable du Royaume. »

Yamamoto Takaaki a déclaré : « Notre collaboration avec Alba représente une étape importante dans le développement industriel durable, en accord avec la vision présentée à Gateway Gulf 2024. Alors que la région du CCG vise à atteindre un PIB de 3 000 milliards de dollars d'ici 2030, ce partenariat démontre que des investissements ciblés favorisent à la fois la croissance économique et le progrès environnemental. En tirant parti de notre expertise centenaire en matière de recyclage de l'aluminium et des opérations de classe mondiale d'Alba, nous ne nous contentons pas de créer un processus de production plus efficace, nous contribuons à l'impressionnant PIB non pétrolier de Bahreïn, qui s'élève à 84 %. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547598/Bahrain_Alba_and_DiK.jpg