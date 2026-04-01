AlipayHK全力支持的士電子支付新規實施 司機碼六大優勢助業界零成本數碼轉型

連接20個海外錢包 便利遊客支付車資

高清圖片請按此

香港2026年4月1日 /美通社/ -- 今日起，本港所有的士必須向乘客提供至少兩種電子繳費媒介，標誌着本港的士服務與車費支付邁向新階段。AlipayHK對新例表示全力支持，並認為這是香港邁向智慧城市的重要一步，其中智慧出行更是不可或缺的一環。

AlipayHK 副行政總裁梁溢堅今日（1日）上午，陪同運輸署署長謝詠誼，JP，到訪荃灣西站的士站，了解新例生效首日的士司機及乘客使用二維碼電子支付的情況，乘客及司機普遍反映電子支付方式確實方便快捷，既減少找續麻煩，也令交易更順暢。

在AlipayHK升級為Super App的藍圖中，「交通出行」是最關鍵的拼圖之一，亦是每位市民日常生活中不可或缺的一部分。正因如此，AlipayHK致力於構建全方位的智慧出行生態。旗下專為的士司機而設的專屬收款碼（簡稱「司機碼」），在今日正式生效之的士司機必須提供電子繳費媒介新法例落實過程中發揮了關鍵作用，協助的士業界順利過渡。司機碼具備六大優勢：全球通收、秒速到賬、免提現費、免手續費、免裝機、免網絡依賴，這些特點讓司機以零成本提升收入，因而深受業界歡迎與信賴。

截至目前，全港已有超過四萬名的士司機通過各種渠道，接受乘客以 AlipayHK、支付寶，以及Alipay+合作錢包支付車資。2026 年第一季度，透過 AlipayHK平台完成的士車費交易筆數及金額，分別按年增長173%及130%。

「全球通收」是 AlipayHK 的核心優勢之一。現時平台已連接來自中國澳門、韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國等超過 20 個Alipay+海外電子錢包。外地遊客訪港時，只需使用自己慣用的電子錢包掃描AlipayHK司機碼，即可完成支付，毋須兌換港幣、額外下載或開設賬戶。這種對遊客高度友善的便利設計，大大提升了香港作為國際旅遊城市的形象。

在實際體驗方面，AlipayHK司機碼做到「秒速到賬」。乘客掃碼付款後，司機可即時看到車資入賬到 AlipayHK，或選擇一個工作天後轉回個人銀行戶口。更重要的是，司機毋須安裝終端機或外接電源，只要將列印好的司機碼放置車廂內即可收款。即使司機一方沒有網絡，只要乘客能夠連接網絡，亦能順利完成付款，確保乘客與司機的行程均不受阻礙。

AlipayHK 副行政總裁梁溢堅表示：「AlipayHK一直積極配合政府推動數字化，從協助派發電子消費券，到成為首個納入政府公共交通費用補貼計劃的電子錢包，以至本月環保署宣佈 AlipayHK 成為綠綠賞唯一合作電子錢包，及今天的士電子支付全面落實，每一步均體現了我們在香港社會數字化進程中的擔當。我們希望與的士行業建立長期、互信的合作關係。新政策的落實是重要的起點，我們樂見司機和乘客逐步感受到電子支付帶來的便利。司機收費更便捷，乘客體驗更流暢，AlipayHK則透過持續完善生態，讓每一次出行都變得更智慧。我們相信，新政策帶來的是一個三贏的局面。」

未來，AlipayHK將繼續與運輸署及的士業界緊密合作，協助司機適應新政策，更會持續推行交通數字化並提升整體服務體驗，共同推動香港智慧出行的長遠發展。

關於AlipayHK

AlipayHK超級應用程式為用戶提供多元生活服務，包括電子錢包（儲值支付工具牌照編號：SVF0004）及數碼生活平台服務。

現時，全港已有逾 150,000 間線上線下商戶接受 AlipayHK支付，包括大型連鎖店、商店、便利店、超市、街市及食肆等；亦支援在中國內地、日本、韓國、泰國、新加坡及馬來西亞等地使用。除付款外，AlipayHK超級應用程式更與合作夥伴提供涵蓋公共交通、休閒娛樂、理財、生活繳費、積分計劃及第三方金融產品購買等多項服務。

更多詳細資料請瀏覽http://www.alipayhk.com。

SOURCE AlipayHK