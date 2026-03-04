AlipayHK x HKExpress限時優惠 十大熱門航點機票低至78折

賞櫻、陽光海灘之旅即時出發

高清圖片請按此

香港2026年3月4日 /美通社/ -- 春日氣息漸濃，正是規劃春季至初夏旅遊的最佳時機！AlipayHK再度聯乘HK Express（香港快運）推出新一輪限時優惠，涵蓋10個熱門航點，無論你想到韓國賞櫻、飛往東南亞享受陽光與海灘，抑或於北京深度體驗京城文化，都可輕鬆出遊，節省更多！

由2026年3月4日早上10時至3月8日晚上11時45分期間，用戶只需於AlipayHK手機應用程式主頁的活動Banner，或直接搜索「HK Express」/「香港快運」，即可領取專屬優惠碼及限量禮券，再經HK Express官方網站或手機應用程式預訂從香港出發的精選航點來回機票（包括多城市行程），結賬時輸入優惠碼並選用AlipayHK付款，即可享低至78折機票優惠。

是次聯乘優惠涵蓋多個亞洲熱門航點，並且適用於HK Express所有票價種類，包括輕便飛（Ultra Lite）、經濟飛（Lite）、隨心飛（Essential）及無憂飛（Max），讓你可根據旅遊需要靈活選擇。



國家或地區 航點 預訂日期 旅遊日期 78折 超值首選 越南 河內（HAN） 2026年3月4日上午10時至2026年3月8日晚上11時45分 2026年3月23日至2026年6月30日 內地 常州（CZX） 85折 熱門之選 北京（大興）（PKX） 日本 大阪（關西）（KIX）、仙台（SDJ） 馬來西亞 吉隆坡（梳邦）（SZB） 菲律賓 馬尼拉（MNL） 韓國 首爾（仁川）（ICN） 台灣 高雄（KHH） 泰國 曼谷（蘇凡納布米）（BKK）

想慳得更多？記得於活動期內，每天早上10時登入上述活動頁，領取專屬優惠碼的同時，搶奪「消費滿 2,000元即減100元」專屬禮券，以及旅遊消費券（消費滿200元減 10元、滿1,000元減50元、滿3,000元減100元），與機票優惠疊加使用。優惠數量有限，受AlipayHK細則及條款約束。優惠適用於使用優惠碼，並以AlipayHK付款。

拎優惠：https://alipayhk.co/4bdMqDW

外遊大賺百倍積分 一App搞掂叫車外賣退稅

除此之外，AlipayHK作為你的最強外遊夥伴，已準備了一系列跨境消費驚喜！只需在主頁的「旅遊專區」內完成指定任務，即可領取一系列跨境消費優惠，包括大量內地及海外人氣商戶的折扣券。3月份在澳門特區、韓國或泰國，以AlipayHK完成首筆線下消費，即可賺取100倍積分，相當於10%回贈；於海外地區（不包括內地）消費，更可享最高22元回贈。想賺盡優惠？記得登入AlipayHK「旅遊專區」>「跨境消費優惠」參加「網上旅遊商戶累積消費賞」賺高達1,000,000 A. Point，以及於「旅遊專區」、「Chill 生活 | 北上專區」領取內地及海外人氣商戶折扣券。

去內地玩，以AlipayHK消費跟在香港一樣方便，只需完成一次身分認證，即可用餘額付款，亦可選擇綁定香港銀行戶口、信用卡，甚至透過螞蟻銀行賬戶進行分期付款。在海外旅遊時，用戶亦只需要選擇「海外 via Alipay+」付款碼或掃描商戶碼，即可直接以港幣結算，享優惠匯率兼免手續費。如此便捷的跨境支付方案，已覆蓋全球熱門旅遊地點的數百萬商戶，包括韓國OLIVE YOUNG、Starbucks、ABC-MART、新世界百貨、首爾汝矣島現代百貨、樂天免稅店、emart24、CU及GS25等超過12萬間門市。

AlipayHK現已升級為超級應用程式，除了旅遊和支付以外，在交通、餐飲和娛樂方面亦為用戶提供一站式服務。用戶現可透過AlipayHK交通專區購買高鐵車票、乘搭內地公交，或預約高德及東南亞Grab網約車，更可以低至3.6元超抵價購買原價36元的北上交通Pass。另外，北上的用戶亦可透過AlipayHK，向奈雪的茶、喜茶、瑞幸咖啡等人氣餐飲商戶提前下單或叫外賣；亦可掃碼租用流動充電器、購買美團優惠券、預約酒店與景點門票，以及辦理離境退稅，全部均可直接以港幣結算。無論出發前或旅途中，記得時刻登入AlipayHK應用程式，領取最新優惠，精明消費，玩盡旅程！

SOURCE AlipayHK