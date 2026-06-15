世界盃開鑼！AlipayHK推出限定球迷禮遇 睇波外賣打機買波衫連環著數
新聞提供者AlipayHK
15 6月, 2026, 12:32 CST
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香港2026年6月15日 /美通社/ -- 四年一度的足球盛事世界盃終於開鑼，全港球迷都已經準備好進入瘋狂熬夜睇波的模式。為了讓大家安坐家中都能全方位享受最完美的球賽體驗，AlipayHK 推出「AlipayHK一站式球迷生活祭」，由購買賽事通行證、深夜叫外賣、暢玩足球手機遊戲到入手心水波衫，都有連環著數。
率先入手賽事通行證 盡情觀賞觸目大戰
球迷要緊貼賽事現場，當然不能錯過任何一場強強對決。開啟 AlipayHK 應用程式的「一站式球迷生活祭」專頁，即可領取專屬立減優惠券，於 csl／The Club Shopping／NowTV 購買世界盃賽事通行證，單一交易滿港幣980元即減30元；透過 AlipayHK 應用程式購買 NowTV 賽事通行證更可額外扣減2,000 A. Point，額外慳多8元，僅需以942元即可鎖定高清直播，欣賞世界頂尖球技。
聯乘foodpanda x 麥當勞 外賣優惠碼慳更多
半夜睇波絕對需要有美食助興。AlipayHK 聯乘foodpanda 及麥當勞送上獨家美食優惠，在晚上10時至凌晨3時59分期間的深宵睇波黃金時段，透過foodpanda訂購麥當勞，輸入獨家優惠碼（ALIMCD15），使用 AlipayHK 付款滿港幣150元即享85折，最多可以慳足30元。適逢今屆世界盃在北美舉行，很多精彩戲碼將於香港的清晨及早上時間上演，打算睇波睇天光的熱血球迷，在清晨4時至早上11時的早餐時段，輸入同一優惠碼並且消費滿港幣130元亦可享85折，最高節省20元，全天候餵飽一眾熱血球迷。
足球手遊課金折扣 虛擬世界贏盡獎盃
等開波或者球賽中場休息期間，玩足球手機遊戲就最適合不過。在手遊課金方面，AlipayHK 都為大家準備了驚喜優惠。iPhone用戶只要透過AlipayHK「一站式球迷生活祭」專頁領取App Store 優惠券，即可以低至港幣8元，入手原價23元的EA SPORTS FC Mobile 26夏季選拔禮包！禮包內含一張選拔代幣、一個真實世界球員物品及100點排名提升點數，讓你可以即時選拔人才，為個人陣容增強實力，同時升級球員的排名等級。至於Android用戶亦可於「一站式球迷生活祭」專頁領取Google Play優惠券，於多款指定熱門足球手遊充值並以 AlipayHK 付款，即享港幣5元立減，最高可慳20元。適用的手遊包括 eFootball CHAMPION SQUADS、eFootball、EA SPORTS FC Mobile 26，以及SEGA新創造球會，讓廣大球迷可以在虛擬世界盡情為愛隊爭勝。
心水球星號碼戰衣 專業級撐場
作為忠實球迷，幫愛隊打氣時怎能缺少一件愛隊戰衣？大家現在可以透過AlipayHK應用程式「一站式球迷生活祭」專頁領取Adidas專屬即減券，於Adidas香港官方網上商店以AlipayHK消費滿港幣1,300元，即可享受30元折扣優惠。是時候趁機入手心水球星號碼戰衣，整裝待發為愛隊吶喊。
一 App 在手賺盡著數 盡情投入足球狂熱
今屆世界盃，由賽事直播、深夜醫肚、手遊娛樂到打氣裝備，善用 AlipayHK 各式限時激賞，邊睇邊慳最精明。各位球迷立即登入 AlipayHK App 領取優惠券，以至抵姿態全身投入這場四年一度的足球盛事！
「AlipayHK一站式球迷生活祭」優惠一覽
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優惠類別
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合作商戶 / 平台 / 品牌
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優惠詳情
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領取 / 使用優惠方法
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賽事通行證
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csl／The Club Shopping／NowTV
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購買世界盃賽事通行證，單一交易滿港幣 980 元即減 30 元；
NowTV 專享可再扣減 2,000 A. Point 抵港幣8元，即以港幣
942元鎖定賽事通行證
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於AlipayHK 「一站式球迷生活祭」專頁領取
立減優惠券並以AlipayHK付款
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外賣
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foodpanda、麥當勞
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（深宵時段）
在晚上10時至凌晨3時59分期間，透過foodpanda訂購麥當勞，
滿港幣 150 元即享 85 折，最多可以慳足 30 元
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於foodpanda輸入優惠碼ALIMCD15並以
AlipayHK付款
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（早餐時段）
在清晨4時至早上11時的早餐時段，透過foodpanda訂購麥當勞，
滿港幣130元可享85折，最高節省20元
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手遊課金
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App Store、EA SPORTS FC Mobile 26
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（iOS用戶）
以優惠價港幣8元購買原價23元的 EA SPORTS FC 26夏季選拔
禮包，內含一張選拔代幣、一個真實世界球員物品及 100 點排名
提升點數
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於AlipayHK 「一站式球迷生活祭」專頁領取
App Store優惠券並以AlipayHK付款
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Google Play、eFootball CHAMPION SQUADS、
eFootball、EA SPORTS FC Mobile 26、
SEGA新創造球會
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（Android 用戶）
遊戲充值時選擇以 AlipayHK付款，即享港幣 5 元立減，最高可
慳 20 元
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於AlipayHK 「一站式球迷生活祭」專頁領取
Google Play優惠券並以AlipayHK付款
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球星戰衣
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Adidas
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於Adidas香港官方網上商店消費滿港幣 1,300 元，可享30元折扣
優惠
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於AlipayHK 「一站式球迷生活祭」專頁領取Adidas
專屬即減券並以AlipayHK付款
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SOURCE AlipayHK
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