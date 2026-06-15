世界盃開鑼！AlipayHK推出限定球迷禮遇 睇波外賣打機買波衫連環著數

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香港2026年6月15日 /美通社/ -- 四年一度的足球盛事世界盃終於開鑼，全港球迷都已經準備好進入瘋狂熬夜睇波的模式。為了讓大家安坐家中都能全方位享受最完美的球賽體驗，AlipayHK 推出「AlipayHK一站式球迷生活祭」，由購買賽事通行證、深夜叫外賣、暢玩足球手機遊戲到入手心水波衫，都有連環著數。

率先入手賽事通行證 盡情觀賞觸目大戰

球迷要緊貼賽事現場，當然不能錯過任何一場強強對決。開啟 AlipayHK 應用程式的「一站式球迷生活祭」專頁，即可領取專屬立減優惠券，於 csl／The Club Shopping／NowTV 購買世界盃賽事通行證，單一交易滿港幣980元即減30元；透過 AlipayHK 應用程式購買 NowTV 賽事通行證更可額外扣減2,000 A. Point，額外慳多8元，僅需以942元即可鎖定高清直播，欣賞世界頂尖球技。

聯乘foodpanda x 麥當勞 外賣優惠碼慳更多

半夜睇波絕對需要有美食助興。AlipayHK 聯乘foodpanda 及麥當勞送上獨家美食優惠，在晚上10時至凌晨3時59分期間的深宵睇波黃金時段，透過foodpanda訂購麥當勞，輸入獨家優惠碼（ALIMCD15），使用 AlipayHK 付款滿港幣150元即享85折，最多可以慳足30元。適逢今屆世界盃在北美舉行，很多精彩戲碼將於香港的清晨及早上時間上演，打算睇波睇天光的熱血球迷，在清晨4時至早上11時的早餐時段，輸入同一優惠碼並且消費滿港幣130元亦可享85折，最高節省20元，全天候餵飽一眾熱血球迷。

足球手遊課金折扣 虛擬世界贏盡獎盃

等開波或者球賽中場休息期間，玩足球手機遊戲就最適合不過。在手遊課金方面，AlipayHK 都為大家準備了驚喜優惠。iPhone用戶只要透過AlipayHK「一站式球迷生活祭」專頁領取App Store 優惠券，即可以低至港幣8元，入手原價23元的EA SPORTS FC Mobile 26夏季選拔禮包！禮包內含一張選拔代幣、一個真實世界球員物品及100點排名提升點數，讓你可以即時選拔人才，為個人陣容增強實力，同時升級球員的排名等級。至於Android用戶亦可於「一站式球迷生活祭」專頁領取Google Play優惠券，於多款指定熱門足球手遊充值並以 AlipayHK 付款，即享港幣5元立減，最高可慳20元。適用的手遊包括 eFootball CHAMPION SQUADS、eFootball、EA SPORTS FC Mobile 26，以及SEGA新創造球會，讓廣大球迷可以在虛擬世界盡情為愛隊爭勝。

心水球星號碼戰衣 專業級撐場

作為忠實球迷，幫愛隊打氣時怎能缺少一件愛隊戰衣？大家現在可以透過AlipayHK應用程式「一站式球迷生活祭」專頁領取Adidas專屬即減券，於Adidas香港官方網上商店以AlipayHK消費滿港幣1,300元，即可享受30元折扣優惠。是時候趁機入手心水球星號碼戰衣，整裝待發為愛隊吶喊。

一 App 在手賺盡著數 盡情投入足球狂熱

今屆世界盃，由賽事直播、深夜醫肚、手遊娛樂到打氣裝備，善用 AlipayHK 各式限時激賞，邊睇邊慳最精明。各位球迷立即登入 AlipayHK App 領取優惠券，以至抵姿態全身投入這場四年一度的足球盛事！

「AlipayHK一站式球迷生活祭」優惠一覽

優惠類別 合作商戶 / 平台 / 品牌 優惠詳情 領取 / 使用優惠方法 賽事通行證 csl／The Club Shopping／NowTV 購買世界盃賽事通行證，單一交易滿港幣 980 元即減 30 元； NowTV 專享可再扣減 2,000 A. Point 抵港幣8元，即以港幣 942元鎖定賽事通行證 於AlipayHK 「一站式球迷生活祭」專頁領取 立減優惠券並以AlipayHK付款 外賣 foodpanda、麥當勞 （深宵時段） 在晚上10時至凌晨3時59分期間，透過foodpanda訂購麥當勞， 滿港幣 150 元即享 85 折，最多可以慳足 30 元 於foodpanda輸入優惠碼ALIMCD15並以 AlipayHK付款

（早餐時段） 在清晨4時至早上11時的早餐時段，透過foodpanda訂購麥當勞， 滿港幣130元可享85折，最高節省20元 手遊課金 App Store、EA SPORTS FC Mobile 26 （iOS用戶） 以優惠價港幣8元購買原價23元的 EA SPORTS FC 26夏季選拔 禮包，內含一張選拔代幣、一個真實世界球員物品及 100 點排名 提升點數 於AlipayHK 「一站式球迷生活祭」專頁領取 App Store優惠券並以AlipayHK付款 Google Play、eFootball CHAMPION SQUADS、 eFootball、EA SPORTS FC Mobile 26、 SEGA新創造球會 （Android 用戶） 遊戲充值時選擇以 AlipayHK付款，即享港幣 5 元立減，最高可 慳 20 元 於AlipayHK 「一站式球迷生活祭」專頁領取 Google Play優惠券並以AlipayHK付款 球星戰衣 Adidas 於Adidas香港官方網上商店消費滿港幣 1,300 元，可享30元折扣 優惠 於AlipayHK 「一站式球迷生活祭」專頁領取Adidas 專屬即減券並以AlipayHK付款

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SOURCE AlipayHK