AlipayHK x 香港快運 盛夏4天快閃機票 享85折* 票價優惠

獨家禮券額外再減 精明暢遊日韓東南亞多國熱點

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香港2026年7月17日 /美通社/ -- 盛夏旅遊旺季來臨，無論是親子家庭短途出走、與朋友結伴外遊，還是獨自休閒度假，都是出走放鬆的最佳時機！AlipayHK 重磅聯乘香港快運（HK Express），推出為期4日的快閃機票優惠，一網打盡日本、韓國、馬來西亞、越南、中國台灣等大熱亞洲旅遊目的地，精選人氣航點機票享85折*票價優惠。用戶可於 AlipayHK 領取專屬優惠碼，再配搭每日限量開搶的獨家禮券享額外減免，輕鬆慳足旅遊使費，精明規劃精彩夏日行程。

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AlipayHK X HK Express 限時機票優惠詳情

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國家或地區 航點 預訂日期 旅遊日期 85折 熱門之選 日本 沖繩 (OKA) 高松 (TAK) 名古屋 (NGO) 小松 (KMQ) 2026 年 7 月 17 日

(10:00) 至 2026 年

7 月 20 日 (23:45) 2026 年 7 月 27 日

至 2026 年 10 月 31 日 馬來西亞 吉隆玻（梳邦）（SZB） 亞庇 (沙巴) (BKI) 韓國 首爾（仁川）（ICN） 大邱 (TAE) 中國台灣 高雄（KHH） 越南 河內（HAN）

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*優惠數量有限，受 AlipayHK 細則及條款約束，僅適用於使用專屬優惠碼並以 AlipayHK 付款之香港出發機票訂單。

SOURCE AlipayHK