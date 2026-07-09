AlipayHK「日日網購日日賞」強勢登場

逄星期一至五不同主題 每星期享無間斷網購驚喜

「一站式球迷生活祭」繼續投入世界盃狂熱

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香港2026年7月9日 /美通社/ -- 網購已成為港人生活的一部分， AlipayHK 作為提供多元化生活服務的超級應用程式（Super App），特意推出「日日網購日日賞」推廣活動，由星期一至日每日送上連串網購驚喜，務求全方位升級用戶的消費體驗。由即日起至12月31日，用戶只須每日登入 AlipayHK 應用程式，搜尋並進入「日日網購日日賞」專頁，即可領取各式各樣的網購立減禮券及積分獎賞，涵蓋寵物用品、本地玩樂、美妝保健、網上直播、超市家品、電子家電及珠寶首飾等多個範疇，讓大家在手機屏幕前輕鬆享受購物樂趣，同時真正實現邊買邊慳。

日日領 — 寵物糧食優惠 毛孩家長必搶

各位家有愛寵的人士請注意！即日起，用戶於汪喵星球、怪獸部落、HeroMama等指定寵物糧食或用品網店購物，單筆消費滿669元（港幣，下同）或以上，並於領券後選擇以 AlipayHK 付款，即可扣減20元。這項優惠每位用戶每月限領兩次，禮券領取後5日內有效，讓一眾「毛孩家長」為家中「主子」們補給優質糧食及用品，省錢又放心。

日日領 — 玩轉本地景點 盡享驚喜折扣

想與家人好友暢遊香港各處，盡情放鬆身心？只要在指定本地景點、體驗商戶或購票平台，包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、美國冒險樂園、Cityline等，單筆消費599元或以上，即可減免30元，無論是購買主題樂園門票、欣賞演唱會還是參加各類體驗活動都同樣受惠。此優惠只適用於以 AlipayHK 網上付款，同樣每位用戶每月限領兩次，領券後5日內有效。

星期一至五主題狂歡 每日精選不同優惠

除了上述每日均可領取的寵物糧食與本地景點優惠之外，AlipayHK 更精心設計了橫跨星期一至五的主題式消費獎賞，每天針對不同消費類別送出獨家驚喜。

逢星期一率先由美妝保健與服飾類網購商戶打頭陣，用戶於「日日網購日日賞」專頁點擊「參加任務」後，在到期日前成為首10,000名於莎莎、余仁生、屈臣氏、UNIQLO、adidas等品牌官方網店單筆消費滿799元的顧客，即可獲得額外一倍A. Point積分，最多可賺取20,000 A. Point，以更划算的方式滿足日常護理與穿搭所需。

星期二則送上直播購物優惠，用戶領券後在獅生活、May I Keep Young、K Icon等指定網上直播商戶單筆消費滿399元或以上，以 AlipayHK 付款即減15元，邊睇直播邊掃貨，優惠即時到手。

來到星期三，焦點轉移至超市及家品類別，用戶於活動頁點擊「參加任務」後，首10,000名於活動到期日前在Market Place、百佳、永旺等指定網店單筆消費滿599元的用戶，可賺取雙倍A. Point積分，最多可額外獲得20,000 A. Point，累積足夠積分後下次購物即可當作現金使用，愈買愈抵。

星期四迎來家電升級激賞，用戶領券後在蘇寧、HKTVmall、中原電器、小米、友和YOHO等指定網店，單筆消費滿1,199元或以上即減30元，滿1,499元或以上更可減50元，最適合為家居添置新電器或升級現有設備，提升生活品質。

逢星期五壓軸登場的是精選珠寶與奢侈品網購優惠，用戶領券後在六福珠寶、周大福珠寶、謝瑞麟、連卡佛等品牌的官方網店以 AlipayHK 單筆消費滿3,999元或以上即減80元，無論是購買珠寶首飾來犒賞自己還是送贈摯愛，都格外物超所值。

一站式球迷生活祭 足球禮遇同步放送

在盡情享受「日日網購日日賞」各項網購優惠的同時，別忘記世界盃已進入一戰定生死的淘汰賽階段，全球足球狂熱進一步升溫。面對如此觀賽節奏，AlipayHK 繼續發揮最強後盾的角色，透過「AlipayHK 一站式球迷生活祭」為堅守在電視機前的熱血球迷送上一連串至抵優惠，由外賣醫肚、手遊課金到應援戰衣等一應俱全，陪伴大家一同見證王者誕生。

由晚上10時至翌日早上11時的睇波黃金時段，用戶透過foodpanda訂購麥當勞並輸入獨家優惠碼ALIMCD15，以 AlipayHK 付款即可享有85折優惠，最高可節省30元。若然觀賞完現實中的頂級對決後仍感意猶未盡，或者因為愛隊遺憾出局而心有不甘，不妨立即到 AlipayHK「一站式球迷生活祭」專頁領取優惠券，以優惠價購入EA SPORTS FC Mobile 26夏季選拔禮包，或為其他指定足球手機遊戲充值，親自在虛擬世界中領軍改寫賽果，為不幸被淘汰的愛隊上演一場漂亮復仇戰。

忠實球迷亦別忘記透過「一站式球迷生活祭」專頁領取Adidas球衣禮券，於 Adidas 香港官方網上商店以 AlipayHK 消費滿1,300元即可享30元折扣優惠；錯過分組賽精彩賽事的觀眾亦可把握最後機會領取30元專屬立減券，於csl/The Club Shopping/NowTV購買賽事通行證，透過AlipayHK應用程式購買NowTV賽事通行證更可額外扣減2.000 A. Point，以低至942元的超值價錢緊貼淘汰賽至決賽的每一場激戰，絕不錯過任何一個足以載入史冊的世紀入球。

AlipayHK「日日網購日日賞」與「一站式球迷生活祭」現已全面展開，用戶請即登入AlipayHK應用程式，領取各式專屬禮券與獎賞，以最精明的方式盡情享受網購樂趣，同時投入這場四年一度的終極足球盛事，過一個滿載驚喜與優惠的夏日。各項優惠名額有限，先到先得，領完即止。

「日日網購日日賞」優惠一覽 (優惠直至2026月年12月31日)

領取優惠：https://alipayhk.co/4eNz5UF



或者到AlipayHK App搜尋「日日網購日日賞」 領取日期 優惠類別 適用商戶

（僅限品牌香港官

方網店） 優惠詳情 活動條款 日日領 寵物糧食及用品 汪喵星球

怪獸部落

HeroMama

Pet Pet Home

Q-Pets

Whiskers N Paws

Buddy Bites

超凝小姐 Lady N

PET HK

Cat Dynamics

Pawmacy

Pet Line

CityU Veterinary Medical Centre

Pet Art Space 單筆消費滿699元或以上，並以 AlipayHK 支付款項，即減20元（只適用於線上支付） 限於星期一至日領取禮券

此優惠每位用戶限每月領取兩次。數量有限，領完即止

此禮券不可疊加使用，不可轉讓，亦不可兌換現金或其他貨品

領取後 5 日內有效，必須於有效期前使用，逾期無效，不得延期及補發 日日領 本地景點及體驗 香港迪士尼樂園

香港海洋公園

昂坪 360

西九文化區

Cityline

快達票

挪亞方舟

Super Sports Park

美國冒險樂園

Tixbay 購票平台

撲飛

城市售票網 單筆消費滿599元或以上，並以 AlipayHK 支付款項即減30元（只適用於線上支付） 限於星期一至日領取禮券

此優惠每位用戶限每月領取兩次。數量有限，領完即止

此禮券不可疊加使用，不可轉讓，亦不可兌換現金或其他貨品

領取後 5 日內有效，必須於有效期限使用，逾期無效，不得延期及補發 星期一 美妝、保健食品、服飾 余仁生

屈臣氏

莎莎

iHerb

萬寧

UNIQLO

ZALORA

APRILSKIN

I.T

MEDITHERAPY

Adidas

Nike

櫻花薈

馬拉松

Catalog

Crocs

arena

Teva

Columbia

Cath Kidston

Chevignon

GigaSports

Go Wild

Speedo

UGG 活動期內首10,000位於指定美妝保健食品 / 服飾網購單筆消費滿799元，獲額外1倍A. Point，最多可獲20000 A. Point 每期最多可參與次數：1次 星期二 網上直播 GURU

Baby Shop

Shopoholic Private Limited

May I Keep Young

獅生活

Monster Baby (HK) Company Limited

AGE 19

SIMPLE CO.

AT STORY

Neverspring Limited

Planwise Industrial Ltd

TAI FUNG FROZEN MEAT LIMITED

Kylie Fashionpretty

HANNAH MA FASHION STORE

K ICON

BY MY HOPE LIMITED

2011 Web Shop Limited 單筆消費滿399元或以上，並以 AlipayHK 支付款項即減15元 只限每個星期二領取禮券

此優惠每位用戶每週限領一次，數量有限，領完即止

此禮券不可疊加使用，不可轉讓，亦不可兌換現金或其他貨品。

領取後 5 日內有效，必須於有效期限使用，逾期無效，不得延期及補發 星期三 超市家品 Market Place by Jasons

百佳

永旺

無印良品

HKTVmall 優惠期內首10,000位於指定超市網店單筆消費滿799元，即賺雙倍A. Point，最多額外20000 A. Point 每期最多可參與次數：1次 星期四 家電 中原電器

Dyson

電器幫

豐澤

華為

HKTVmall

LG

小米

蘇寧

香港格價網

三星

Ulike

衛訊

友和 YOHO

大昌行生活

ahaa 單筆消費滿1,199元或以上，並以 AlipayHK 支付款項即減30元；滿1,499元或以上，並以 AlipayHK 支付款項即減50元 只限每個星期四領取禮券

此優惠每位用戶每週限領一次，數量有限，領完即止

此禮券不可疊加使用，不可轉讓，亦不可兌換現金或其他貨品

領取後 5 日內有效，必須於有效期前使用，逾期無效，不得延期及補發 星期五 珠寶 六福珠寶

周大福珠寶

謝瑞麟

連卡佛

愛首飾

Art style jewellery & watch limited

Tiffany & Co. 單筆消費滿3,999元或以上，並以 AlipayHK 支付款項即減80元 只限每個星期五領取禮券

此優惠每位用戶每週限領一次，數量有限，領完即止

此禮券不可疊加使用，不可轉讓，亦不可兌換現金或其他貨品

領取後 5 日內有效，必須於有效期前使用，逾期無效，不得延期及補發

備註：如有任何爭議，AlipayHK保留最終決定權。

禮券、獎賞及A. Point積分須受相關條款及細則約束。

SOURCE AlipayHK