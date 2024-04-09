AlixPartners 任命Ignatius Tong 為合夥人及董事總經理兼大中華區聯合負責人

進一步加強亞洲績效提升與科技業務

上海2024年4月9日 /美通社/ -- 全球諮詢公司艾睿鉑今日宣布Ignatius Tong加入績效提升與科技業務團隊，擔任合夥人及董事總經理。Ignatius亦將與戴加輝博士（Dr. Stephen Dyer）共同帶領大中華區業務。

Ignatius擁有超過25年的管理諮詢經驗，專注於營運提升、分銷模式以及消費品、汽車和化工行業的戰略增長。他曾領導過多個大型項目，涵蓋業務分拆、成本優化和整合等領域，並曾為組織設計和文化融合等複雜的營運問題提供顧問服務。他在跨國和跨文化項目上擁有獨特見解，能為艾睿鉑眾多不同客戶提供寶貴的意見。Ignatius的加入將進一步提升艾睿鉑大中華區的戰略和營運諮詢實力，助力客戶把握增長機會。

在加入艾睿鉑之前，Ignatius曾擔任安永—博智隆（EY-Parthenon）亞太區負責人。此前，他亦曾在羅蘭貝格（Roland Berger）擔任大中華區管理合夥人。他擁有加州大學伯克利分校的商業管理學學士學位。

艾睿鉑合夥人及董事總經理兼亞洲區負責人謝芾（Shiv Shivaraman）表示：「我們非常高興Ignatius加入我們的團隊，在當前亞洲地區客戶日益需要創新、戰略增長以及優化成本之時提供助力。他擁有卓越的往績和廣泛的行業知識，深刻了解亞洲市場，將對我們加強績效提升與科技業務起到關鍵作用，並將幫助我們的客戶利用創新解決方案實現轉型變革。」

艾睿鉑合夥人及董事總經理兼大中華區聯合負責人戴加輝博士（Dr. Stephen Dyer）：「Ignatius在戰略領導和提升營運績效方面的知識將成為我們團隊的一大助力。在中國快速發展並複雜的商業環境中，為客戶創造價值是我們的首要任務。艾睿鉑致力於關鍵時刻為客户提供專業諮詢，Ignatius的加入將在我們進一步鞏固市場領先地位上發揮重要作用。」

關於艾睿鉑（AlixPartners）

艾睿鉑是一家以結果為導向的全球化專業諮詢公司，致力於幫助企業成功應對各種錯綜複雜和利害攸關的挑戰。我們的客戶包括企業、公司董事會、律師事務所、投資銀行、私募基金等。艾睿鉑創立於1981年，總部位於美國紐約，在全球25個城市設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司網站 www.alixpartners.cn/。

SOURCE 艾睿鉑