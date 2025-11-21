Optoma ने Flip-Chip COB और दोहरे स्मार्ट प्लेटफार्मों के साथ उन्नत All-in-One LED डिस्प्ले समाधान प्रस्तुत किया

Optoma APAC

21 Nov, 2025, 11:17 IST

बड़े-फॉर्मैट वाले स्मार्ट विज़ुअलों का एक नया युग

ताइपेई, 21 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में वैश्विक अग्रणी के रूप में, Optoma ने अपने बिल्कुल नए All-in-One LED डिस्प्ले समाधान का अनावरण किया है, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है जहाँ बड़े-फॉर्मैट वाले डिस्प्ले निर्बाध रूप से इंटेलिजेंट बन जाते हैं। डिज़ाइन, प्रदर्शन और मैनेजमेंट के प्रत्येक पहलू को एक ऐसा वास्तविक इमर्सिव अनुभव प्रदान करने के लिए उन्नत किया गया है जो आपके द्वारा पॉवर-ऑन करते ही प्रभावित करता है

Optoma All-in-One LED display is available in multiple sizes to meet a wide range of professional display needs across various environments.
इस लॉन्च का मुख्य आकर्षण 108-, 135-, और 163-इंच मॉडल में उपलब्ध ProScene AIO dvLED सिरीज़ है। Flip-Chip + COB पैकेजिंग टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित, एक एकीकृत Android सिस्टम, और दोहरे इंटेलिजेंट मैनेजमेंट प्लेटफार्मों की यह सिरीज़ एक निर्बाध, कैलिब्रेशन-मुक्त और परेशानी-रहित बड़ा-डिस्प्ले इकोसिस्टम प्रदान करती है। कॉर्पोरेट प्रदर्शन, शैक्षिक सहभागिता, या मंच प्रस्तुतियों में से किसी के लिए भी, सामग्री को पहले से कहीं अधिक तेजी से, स्पष्ट और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

न्यूनतम डिज़ाइन × सर्वोत्कृष्ट डिज़ाइन - पहली बार पॉवर-ऑन करने पर ही मोहक

AIO dvLED सिरीज़ पूर्ण HD रिज़ॉल्यूशन और अत्यधिक रोशनी के साथ पेशेवर-स्तर के विज़ुअल प्रदान करती है, जिससे प्रस्तुतियों और प्रदर्शनियों को तुरंत सर्वोत्कृष्ट स्तर तक ले जाने वाले स्पष्ट टेक्स्ट और अधिक गतिशील विज़ुअल प्राप्त होते हैं।

फैक्ट्री से निकलने से पहले प्रत्येक डिस्प्ले में सटीक व्यक्तिगत रंग कैलिब्रेशन किया जाता है, ताकि बॉक्स से बाहर निकलते ही सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।

इसका Flip-Chip LED आर्किटेक्चर रोशनी और गर्मी के छितराव को बढ़ाता है, और अतिरिक्त सुरक्षा और धूल के कम अंतर्वेधन के लिए COB पैकेजिंग के साथ, सिरीज़ दीर्घकालिक स्थिरता के लिए स्थायित्व प्रदान करती है। एंटी ग्लेयर मैट वाली सतह चमकदार वातावरणों में भी स्पष्ट विज़िबिलिटी बनाए रखती है, तथा विश्वसनीय स्थायित्व के साथ प्रीमियम एस्थेटिक्स का संयोजन करती है।

तीव्र स्थापना × उच्च लचीलापन - बड़े-फॉर्मैट में परिनियोजन, सरलीकृत

AIO dvLED लाइनअप में हल्के पूर्व-संयोजन मॉड्यूल और अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन शामिल हैं, जो स्थापना में लगने वाले समय को काफी कम कर देते हैं।

हॉट-स्वैपेबल मॉड्यूल और चुंबकीय फ्रंट-एक्सेस रखरखाव, सर्विसिंग को टुकड़ों को सही जगह पर लगाने जितना सरल बना देता है।

अंतर्निहित Android सिस्टम और 64GB स्थानीय स्टोरेज के साथ, बिना किसी बाहरी कंप्यूटर की आवश्यकता के, उपयोगकर्ता एक लचीला, इंटेलिजेंट प्रदर्शन वातावरण बनाते हुए सामग्री अपलोड कर सकते हैं, व्यक्तिगत इंटरफ़ेस बना सकते हैं, और शेड्यूल सेट कर सकते हैं।

दोहरे इंटेलिजेंट प्लेटफ़ॉर्म × क्लाउड मैनेजमेंट — अधिक स्मार्ट, केंद्रीकृत नियंत्रण

Optoma का एकीकृत इकोसिस्टम दो शक्तिशाली प्लेटफार्मों के माध्यम से पेशेवर मैनेजमेंट और सहयोग को एक साथ लाता है:
OMS (Optoma Management Suite) + OSS (Optoma Solution Suite)

  • OMS / OMSC® Cloud Management
    दूरस्थ निगरानी, शेड्यूलिंग, सामग्री अपडेट और 24/7 अलर्ट सक्षम करता है—IT टीमों को बहु-साइट परिनियोजनों को आसानी से मैनेज करने में सक्षम बनाता है।
  • OSS Collaboration Platform
    को एक संवादात्मक हब के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो निर्बाध और सहजज्ञ सहयोग संभव बनाते हुए स्क्रीन सिंक, बहु-उपयोगकर्ता एनोटेशन और वायरलेस कास्टिंग को सपोर्ट करता है।

उन्नत मल्टी-डिस्प्ले एप्लीकेशनों के लिए, 4K इनपुट, इमेज स्टिचिंग और सिंक्रनाइज़्ड मल्टी-विंडो आउटपुट को सपोर्ट करते हुए सिस्टम को HQScene200 dvLED कंट्रोलर के साथ जोड़ा जा सकता है।

वायरलेस कास्टिंग × बहु-उपयोगकर्ता सहयोग - सहज अंतःक्रिया

अन्तर्निर्मित Display Share सिस्टम Windows, macOS, Android, और iOS पर वायरलेस कास्टिंग को सपोर्ट करता है, जिससे एक साथ व्यावसायिक मीटिंग और कक्षा में सहभागिता के लिए अनुकूल, चार स्प्लिट-स्क्रीन व्यूज़ प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

120W तक के एकीकृत ऑडियो आउटपुट के साथ, साउन्ड सिस्टम पूरी तरह से डिस्प्ले में निर्मित है, जो अतिरिक्त केबलिंग या बाहरी स्पीकर को हटाकर एक संपूर्ण इमर्सिव ऑडियोविज़ुअल अनुभव प्रदान करता है।

पूर्ण आकार रेंज × प्रत्येक स्थान के लिए निर्मित

Optoma All-in-One LED सिरीज़ विविध वातावरणों के अनुरूप तीन आकार प्रदान करती है:

  • FHDC108: मध्यम आकार के बैठक कक्षों और कक्षाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त
  • FHDC135: कॉर्पोरेट प्रस्तुतियों और व्यावसायिक सेटिंग्स के लिए अनुकूल विकल्प
  • FHDC163: मंचों, प्रदर्शनियों और पूजा स्थलों के लिए एक प्रभावी केंद्रबिंदु

व्यावसायिक कार्यालयों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक, यह सिरीज़ परिभाषित करती है कि बड़े-फॉर्मैट वाले डिस्प्ले बेहतर छवि गुणवत्ता और इंटेलिजेंट मैनेजमेंट के माध्यम से क्या हासिल कर सकते हैं।

Optoma All-in-One LED डिस्प्ले समाधान के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://www.optoma.co.in/products/All-in-one-solutions

Optoma का परिचय
डिस्प्ले समाधानों में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में, Optoma सभी उद्योगों में कुशल, नवप्रवर्तनशील डिस्प्ले टेक्नोलॉजियाँ और समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशनों को आगे बढ़ाने और ग्राहकों को उत्कृष्ट विज़ुअल अनुभव और मैनेजमेंट प्रदर्शन प्रदान करने का प्रयास करते हुए, प्रोजेक्टरों और मॉनिटरों से लेकर इंटेलिजेंट डिस्प्ले सिस्टम तक, Optoma "निरंतर नवाचार" के अपने मौलिक सिद्धांत का पालन करता है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2824591/TOP_image_p03.jpg 

