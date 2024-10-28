Allspring Global Investments 推出環球收益 UCITS 基金

倫敦2024年10月28日 /美通社/-- 旗下管理資產超過5,900億美元的全球性資產管理公司Allspring Global Investments （Allspring）隆重宣佈推出 Allspring（Lux）Worldwide Fund –環球收益基金 （Global Income Fund），以加盟其現在已有17項產品的盧森堡 基金系列。

Allspring 是提供積極固定收益投資方案的行業領先者，並推出以上的多行業固定收益基金，以滿足英國、歐洲大陸和亞洲投資者對這一策略日益增長的需求。

Allspring 環球收益基金將由Janet Rilling、Noah Wise、Christopher Kauffman、Michael Schueller、Michal Stanczyk和Sarah Harrison管理。 該團隊為投資者提供深厚的行業專業知識，平均擁有23年的專業投資經驗及管理250億美元資產。

新基金將基於 Allspring 久經試煉的 Income Plus 策略營運。 該策略以往僅獨家提供予機構投資者 ，及以一項美國共同基金運作。

投資方法是通過在環球固定收益領域動態分配資本來實現具吸引力的收入和總回報。 該策略本質上不受限制，可於政府、證券化、投資級別 、高收益和新興市場債券市場進行靈活的投資。 該基金被指定為SFDR第8條，旨在促進環境和/或社會概念，但沒有可持續的投資目標。

該基金於盧森堡和英國註冊分銷，並現正在奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、中国香港、新加坡和韓國進行註冊。

Allspring 國際客戶集團負責人 Andy Sowerby 評論說:「這是一次及時而重要的新產品發佈，因為我們將繼續擴大Allspring的UCITS產品系列，以滿足我們全球客戶的需求。我們是固定收益投資方案的行業領先者，並將 Allspring 環球收益基金視為旗艦產品，其可以幫助我們的客戶在複雜且快速變化的固定收益市場中導航。」

Allspring 高級投資組合經理Sarah Harrison表示： 「我們對各種固定收益證券進行戰略性配置，旨在從證券、行業配置以及久期和曲線定位方面提供超額回報。 這種經過驗證的方法提供了具有吸引力的收入水平，並為該策略的長期成功作出了貢獻。 我們很高興現在通過Allspring環球收益基金將這一能力推向全球市場。」

Allspring 高級投資組合經理Noah Wise 補充道：「該基金加入我們的產品系列，反映了投資者對我們在全球固定收益市場的專業知識的信心。作為專門的行業專家，我們將使用專業模型進行穩健的投資組合構建，並採用全面的風險控制，以説明我們的客戶實現一致的超額回報。」

關於 Allspring Global Investments

Allspring Global Investments™ 是一家獨立的資產管理公司，管理超過5,900億美元的資產* ，在全球設有20多個辦事處，投資團隊由400多名投資專業人士組成。 Allspring致力於深思熟慮的投資方針、實行具目的性的規劃，並掀起一個追求財務回報和積極成果的投資新時代。 如需了解更多信息，請訪問 www.allspringglobal.com。

* 截至 2024 年 9 月 30 日。數字包括全權委託和非全權委託資產。

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