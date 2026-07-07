Allspring Global Investments 任命茂 知己為東京辦公室負責人

東京2026年7月7日 /美通社/ -- 管理資產與顧問資產總規模達6,240億美元*的環球資產管理公司 Allspring Global Investments™ 今日宣布，任命茂 知己（Tomomi Shige）, CFA（特許金融分析師）- 擔任日本代表及 Allspring Global Investments（Japan）有限公司的高級銷售總監，並負責領導該公司的東京辦公室。茂先生將協助拓展 Allspring 在日本地區的業務，並與日本的機構及分銷商客戶開展合作。他會向國際客戶群戰略機構關係主管 Ludger Peters 匯報，後者負責監督日本市場業務。

茂先生擁有近30年業界經驗，當中有16年從事投資管理，而最近的14年則在領先環球同業的資產管理公司中擔任客戶前線職務。他在機構及分銷業務市場建立着深厚的客戶關係，同時擁有卓越的業績記錄。

Ludger Peters 表示：「茂先生的任命體現了我們持續深化與客戶的互動，並加速市場拓展的承諾。他在機構及分銷業務的豐富經驗與專業知識，將在我們持續擴大日本業務版圖的過程中，發揮重要價值。」

茂先生表示：「在 Allspring 於日本快速成長的重要階段當中加入公司，我感到非常振奮。公司提供具吸引力且獨特的投資解決方案，旨在協助客戶駕馭複雜的市場環境，並把握長期成功的機會。」

在亞太地區，Allspring Global Investments™ 於東京、香港及新加坡均設有辦公室，作為其服務全球機構及分銷客戶的重要布局。

關於茂 知己

茂 知己現任 Allspring Global Investments（Japan）有限公司的日本代表及高級銷售總監，負責日本地區的機構與分銷業務。加入 Allspring 前，他任職於 Coalition Greenwich，並擔任日本投資管理業務主管。此前，他曾於威靈頓管理公司（Wellington Management）擔任日本年金業務主管。此外，他亦曾於 AQR Capital Management 擔任日本業務發展主管，並於東方匯理資產管理日本公司（Amundi Japan）出任投資專家主管，負責機構及分銷業務。在他職業生涯較早的時期，他曾於 DIAM 公司、AIFAM Inc. 及野村資產管理（Nomura Asset Management）擔任多項投資組合管理職務，並於1997年以助理投資組合經理身分開啟其投資業生涯。茂先生畢業於東京慶應義塾大學，取得政策管理學學士學位（主修金融工程），並於新加坡管理大學李光前商學院取得財富管理碩士學位。他持有特許金融分析師（CFA®）資格，並為日本證券分析師協會會員。

關於 Allspring

Allspring Global Investments™ 為一家獨立資產管理公司，管理資產與顧問資產總規模超過6,240億美元*，於全球設有18個辦公室，並擁有365位以上投資專業人員。Allspring 致力於深思熟慮的投資、具目標性的規劃，以及推動兼顧財務回報與正面成果的新世代投資方式。詳情請瀏覽 www.allspringglobal.com。

*截至2026年3月31日。數據包括全權委託及非全權委託資產。

CFA® 及 Chartered Financial Analyst® 為 CFA Institute 所擁有之商標。

本資料僅供一般資訊與教育用途，並非投資建議或任何形式的推薦，包括對特定投資、策略或計畫的建議。

Allspring Global Investments™（Allspring）為 Allspring Global Investments Holdings, LLC 旗下資產管理公司的商業名稱。該控股公司間接由 GTCR LLC 與 Reverence Capital Partners, L.P. 的部分私募基金持有。相關公司包括但不限於：Allspring Global Investments Luxembourg, S.A.; Allspring Funds Management, LLC; Allspring Global Investments, LLC; Allspring Global Investments（UK）Ltd.; Allspring Global Investments（Singapore）Pte. Ltd.; Allspring Global Investments（Hong Kong）Ltd.; 以及 Allspring Global Investments（Japan）Ltd.。

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