Alma在亞太區擴展針劑業務，於泰國推出Profhilo®

以色列凱撒利亞2024年12月12日 /美通社/ -- 復銳醫療（Sisram Medical）集團旗下全球領先能量源醫療與美容解決方案供應商之一Alma Lasers今日宣佈泰國子公司推出其創新性的皮膚生物重塑劑Profhilo®，該產品將由公司在泰國獨家代理銷售。

Profhilo®近期獲得泰國食品藥品監督管理局（TFDA）批准，可用於面部和頸部，適用於重塑鬆弛皮膚和痤瘡疤痕修復。如今，泰國的醫療專業人士已經可以使用Profhilo®，為醫生和患者樹立了高品質醫學美容的新標竿。

Committed to delivering lasting results to Thai beauty seekers through clinical excellence and an exceptional patient journey, Alma launches the bio-remodeler Profhilo® in Thailand.

這款來自瑞士藥廠的旗艦生物重塑劑Profhilo®，提供了獨特的「皮膚深層」透明質酸治療，該治療由專利NAHYCO®技術驅動。這種先進的配方對皮膚細胞產生持續的刺激效果，通過改善皮膚鬆弛、提升膚質並恢復緊緻度，使肌膚煥發新生。

與傳統的抗皺治療或皮膚填充劑不同，Profhilo®透過刺激膠原蛋白和彈性蛋白的新生，同時深層滋潤肌膚，從而實現自然且持久的膚質改善效果。

Alma在泰國的新辦事處是其第七個亞太區子公司，將作為一個戰略樞紐，支持公司在東南亞日益增長的業務佈局——東南亞地區正迅速崛起為全球美容領域的龍頭地區。尤其是泰國，作為該區最具活力的經濟體之一，擁有巨大的潛力，並逐漸成爲醫療美容蓬勃發展的市場。泰國注射產品市場的價值近年來也大幅飆升，估計已達570億泰銖。

公司有信心，進軍泰國市場將為其品牌和業務在該地區及全球帶來令人振奮的長期增長機會，藉由推廣公司全面的產品組合和創新產品，如高端注射產品和獨特的護膚概念。

Profhilo®進入泰國市場標誌著Alma在擴展其注射產品業務方面的一個重要里程碑。Alma在全球注射產品領域擁有全面的業務佈局，包括在其他亞太市場的Profhilo®分銷權，以及在德國、奧地利、瑞士、澳洲、新西蘭和英國等多個主要市場分銷Prollenium的知名皮膚填充劑系列Revanesse系列，該系列已獲得FDA和CE認證，並有望進一步拓展至其他地區。

「泰國是Alma繼續領導亞太市場的戰略重地，Profhilo®的引入展示了我們致力於通過卓越的治療和患者體驗，為泰國的求美者帶來持久卓越的療效。」復銳醫療（Sisram Medical）及Alma行政總裁Lior Dayan表示。

他繼續說道：「Profhilo®的推出代表了我們產品的一大進步，為消費者提供深層補水的護膚解決方案，實現自然且持久的肌膚質量改善。Alma將繼續豐富我們多元化的產品組合，強化我們的使命——提升患者的生活品質，並將顧客體驗作為我們長期成功的關鍵推動力。」

Alma泰國總裁Alon Tzionit先生表示：「當今全球美容市場對品質、安全性和自然效果的要求極高。在泰國，我們觀察到到患者趨向於尋求那些能夠帶來可持續改善且恢復時間最短的皮膚治療，同時也確保醫療專業人員能輕鬆應用的解決方案。」

他補充道：「Profhilo®以其獨特的NAHYCO Hybrid技術脫穎而出，成為滿足這些需求的理想創新方案。該技術旨在刺激膠原蛋白、彈性蛋白、成纖維細胞、角化細胞及脂肪細胞，同時深層滋潤肌膚，我們有信心這款生物重塑劑將成為全國美學診所治療的基石產品。」

Alma簡介：

Alma是美容和外科市場中全球領先的創新公司和供應商，提供全面的尖端解決方案，例如激光、以光為基礎的射頻和超聲波技術。我們讓從業人士可以利用最先進並經臨床證實的解決方案，為他們的患者提供安全、有效以及能為人生帶來改變的療法。二十多年來， Alma多次獲獎的產品已在醫學美容業界建立新的標準，無論是卓越的臨床表現和創新突破亦然。

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SOURCE Alma