《Amazônia》：Sebastião Salgado鏡頭下的雨林奇觀

亞太首展，新加坡國家博物館推出世界著名攝影師Sebastião Salgado攝影展

新加坡2024年11月22日 /美通社/ -- 在國際上享有盛譽的巴西攝影師Sebastião Salgado帶來的非凡攝影作品《Amazônia》，生動再現了亞馬遜雨林令人歎為觀止的美景與桀驁不馴的壯麗。這場備受矚目的巡回展覽將於2024年11月22日至2025年3月2日在新加坡國家博物館(National Museum of Singapore)首次登陸亞太地區，引領觀眾深入探訪全球最偉大生態系統之一亞馬遜雨林的心髒地帶。

本次展覽由Salgado的工作與生活伴侶Lélia Wanick Salgado策劃與設計，展覽聚焦亞馬遜復雜生態系統的重要方面。展覽不僅展示了200多幅引人深思的黑白攝影作品，還配以幻燈片投影，生動記錄了亞馬遜雨林生機勃勃的自然景觀以及居住於此的人們的日常生活。Salgado希望通過這一視覺盛宴，展現這片區域的壯麗與脆弱，同時也向所有人發出深情呼吁，呼吁大家共同保護「地球之肺」。