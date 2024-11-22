《Amazônia》：Sebastião Salgado鏡頭下的雨林奇觀

新聞提供者National Museum of Singapore
22 11月, 2024, 10:00 CST
亞太首展，新加坡國家博物館推出世界著名攝影師Sebastião Salgado攝影展
新加坡2024年11月22日 /美通社/ -- 在國際上享有盛譽的巴西攝影師Sebastião Salgado帶來的非凡攝影作品《Amazônia》，生動再現了亞馬遜雨林令人歎為觀止的美景與桀驁不馴的壯麗。這場備受矚目的巡回展覽將於2024年11月22日至2025年3月2日在新加坡國家博物館(National Museum of Singapore)首次登陸亞太地區，引領觀眾深入探訪全球最偉大生態系統之一亞馬遜雨林的心髒地帶。
本次展覽由Salgado的工作與生活伴侶Lélia Wanick Salgado策劃與設計，展覽聚焦亞馬遜復雜生態系統的重要方面。展覽不僅展示了200多幅引人深思的黑白攝影作品，還配以幻燈片投影，生動記錄了亞馬遜雨林生機勃勃的自然景觀以及居住於此的人們的日常生活。Salgado希望通過這一視覺盛宴，展現這片區域的壯麗與脆弱，同時也向所有人發出深情呼吁，呼吁大家共同保護「地球之肺」。
展覽的第一個主題通過以下幾個部分展示了熱帶雨林獨有的自然奇觀和現象：
- 空中俯瞰：空中俯瞰亞馬遜
- 飛天之河：滋養大陸的涓涓水流
- 熱帶風暴：雨林中的傾盆之雨
- 群山聳立：低地中意想不到的高地
- 森林秘境：恐懼與靈感的源泉
- 阿納維拉納斯：溪流中的島嶼奇觀
第二個主題展示了100張關於12個亞馬遜社區的照片，這些照片是Salgado與這些社區成員在仿造「ocas」（一種傳統建築）的結構中共同拍攝的，並配有對這些社區領袖的視頻訪談，以及法國作曲家Jean-Michel Jarre的沉浸式音頻體驗。旅程在兩個投影室中繼續，這裡陳列著風景照、肖像照和音效景觀，還有一個空間專門展示「Instituto Terra」的工作，以及第一本專為盲人和視障觀眾設計的攝影集《Amazônia Touch》。
在新加坡的展覽中，博物館特別推出了「Eco Sanctuary」（生態保護區）這一雨林主題互動空間，旨在通過激發參觀者的觸覺、嗅覺和聽覺，為展覽增添光彩並突出當地主題。參觀者還可以參與相關的保護項目和研討會，並在反思區發表自己的見解。
有關展覽的更多信息，請訪問新加坡國家博物館網站、FacebookInstagram或我們的媒體資料袋。
SOURCE National Museum of Singapore
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