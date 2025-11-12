AMI 率先在 Aptio V UEFI 韌體成功導入後量子密碼學，創業界先河

亞特蘭大 2025年11月13日 /美通社/ -- 全球動態韌體領導者 AMI®今天榮幸宣佈，其旗艦產品 Aptio® V UEFI 韌體已成功支援後量子密碼學 (PQC)。此項成就標誌著業界首個在 UEFI 韌體中成功實踐 PQC 的案例，為即將來臨的量子運算時代，在基礎設施安全和法規合規性方面奠定了新標準。

迎戰量子運算對基建安全與合規的挑戰

隨著量子運算技術的迅速發展，傳統密碼學演算法面臨失效風險，可能使關鍵系統暴露於安全威脅及合規問題。AMI 透過在 Aptio V UEFI 韌體中整合 PQC 支援，已前瞻性地應對此風險，確保驅動資料中心基礎設施和連網裝置的韌體能抵禦未來的量子攻擊，維持系統安全。

採用 PQC 已不單是技術創新，更迅速成為監管合規的必要條件。全球主要監管機構，包括美國國家標準暨技術研究院 (NIST)、歐盟網絡及資訊安全局 (ENISA) 及英國國家網絡安全中心 (NCSC)，現已建議或要求企業及組織盤點其密碼學資產、評估量子風險，並轉用抗量子演算法。在 Aptio V 中成功導入 PQC 是重要的一步，有助組織證明其符合不斷演變的網絡安全要求、避免審計不合格，並維繫客戶與持份者的信任。

「今天宣佈在 Aptio V 中實施 PQC，再次印證了我們對產品安全與合規性的高度重視，這正是我們一切工作的核心。」AMI 行政總裁 Sanjoy Maity 表示，「AMI 再次引領業界向前 — 透過在 Aptio V 上為客戶提供此項突破性創新，確保其系統足以面向未來，以應對量子運算帶來的全新網絡安全挑戰和監管格局。」

