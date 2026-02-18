AML RightSource 成立國際諮詢委員會，以鞏固其在防範全球金融罪行方面的領導地位

倫敦2026年2月18日 /美通社/ -- 領先的管理服務及諮詢專業解決方案供應商 AML RightSource 宣佈成立國際諮詢委員會 (International Advisory Board)，由 Vesna McCreery 擔任主席。

該委員會是 AML RightSource 全球諮詢架構內的獨立機構，與北美洲委員會互為補足。委員會匯聚來自英國、歐洲、亞太區及澳洲由實務專家主導的專業知識，將有助公司的全球擴張，並鞏固其在銀行、支付、加密貨幣及其他範疇，作為防範金融罪行方面值得信賴的合作夥伴地位。

隨著金融罪行環境日趨複雜，委員會將協助 AML RightSource 預判監管變化、挑戰既有規範，並提升服務交付的質素。 其洞察能力將有助公司在日趨嚴格的審查和營運要求下，滿足客戶不斷變化的需要。

首屆國際諮詢委員會

Dayna Bordin – 金融罪行轉型主管（銀行及數碼資產）

Dayna 在合規實務、審計和顧問諮詢方面擁有逾二十載豐富經驗。 她曾在 Barclays（巴克萊銀行）、Santander（桑坦德銀行）及 HSBC（滙豐銀行）領導多個主要轉型項目，現時擔任 GSR 在英國的洗錢報告主任 (UK MLRO)。 Dayna 在大型銀行轉型、審計及加密貨幣監管生態系統的演變方面經驗十足，可為諮詢委員會提供深厚的專業知識。

Matt Brown – 全球制裁及金融罪行的偵測專家

Matt 在交易篩查、推動制裁、打擊洗錢及反恐偵測方面，是深受業界認可的領導人才。 他曾在 RBS（蘇格蘭皇家銀行）、Barclays（巴克萊銀行）及 HSBC（滙豐銀行）等機構成功實施多個主要技術轉型項目，倡議以技術為主導的方式，以加強檢測，同時減少障礙。 他亦曾為 Wolfsberg Group（沃爾夫斯堡集團）作出貢獻。

John Fogarty – 具備亞太區及澳洲專業知識，打擊金融犯罪方面的資深領袖人物

John 曾於 UBS（瑞銀集團）、HSBC（滙豐銀行）和 Commonwealth Bank of Australia（澳洲聯邦銀行）擔當領導職務，在新加坡、香港及澳洲具有豐富經驗。 他對亞太地區的監管預期、區域監理環境方面具備深刻見解，在推動轉型及大規模矯正措施方面擁有豐厚經驗。

Alan Ketley – 全球打擊洗錢的權威及 Wolfsberg Group（沃爾夫斯堡集團）前執行秘書長

Alan 在全球機構擁有逾 40 載打擊洗錢的豐富領導經驗。 作為 Wolfsberg Group 的首位常任執行秘書長，他透過一系列務實而強調成效的出版刊物，協助塑造業界的思維方向。

國際諮詢委員會主席 Vesna McCreery 表示：「歡迎這些傑出領袖人物加盟，令我們感到無尚光榮。 隨著 AML RightSource 不斷拓展業務能力，他們擁有的經驗確實彌足珍貴。」

AML RightSource 行政總裁 Steve Meirink 補充說道：「在瞬息萬變的環境中，我方客戶面臨的監管壓力與日俱增。 諮詢委員會將實務的真知灼見，直接引入本公司的策略性決策中。」

AML RightSource - 全球領先的金融罪行合規管理服務及諮詢供應商。 amlrightsource.com

