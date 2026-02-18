AML RightSource、世界的な金融犯罪対策におけるリーダーシップ強化のため国際諮問委員会を設立

ロンドン, 2026年2月18日 /PRNewswire/ -- マネージドサービスおよびアドバイザリー分野におけるリーディング・エキスパート・ソリューション・プロバイダーであるAML RightSourceは、Vesna McCreery氏が議長を務める国際諮問委員会の設立を発表しました。

本委員会は、AML RightSourceのグローバル・アドバイザリー体制の一部として、北米アドバイザリー・ボードを補完する独立した組織です。英国、欧州、APAC（アジア太平洋地域）、オーストラリアの実務主導の専門知見を結集する本委員会は、同社のグローバル展開を支援し、銀行、決済、暗号資産分野などにおける金融犯罪の防止に向けた信頼できるパートナーとしての役割を強化します。

金融犯罪が一層複雑化する中、本委員会はAML RightSourceが規制動向の変化を先取りし、従来の慣行に挑み、サービス提供体制を高度化することを支援します。委員会の知見は、規制当局による監督強化や業務負荷の増大が進む中で、顧客の進化するニーズに対応する上で重要な役割を果たします。

初の国際諮問委員会が発足

Dayna Bordin – 金融犯罪トランスフォーメーション・リーダー（銀行・デジタル資産分野）

Daynaは、コンプライアンス実務家、監査人、コンサルタントとして20年以上にわたる経験を有しています。同氏は、Barclays、Santander、HSBCにおいて大規模な変革プログラムを主導し、現在はGSRの英国マネーロンダリング報告責任者（MLRO）を務めています。Daynaは本委員会に対し、大手銀行における変革プロジェクト、監査、および進化する暗号資産規制の枠組みに関する深い専門知識を提供します。

Matt Brown – 世界的な制裁および金融犯罪検知分野の専門家

Mattは、取引スクリーニング、制裁措置の推進、AML、反テロ検知の業界リーダーとして知られています。同氏は、RBS、Barclays、HSBCなどの金融機関において大規模なテクノロジー変革を実現し、検知能力を強化するとともに業務負荷を軽減するテクノロジー主導型アプローチを積極的に推進してきました。また、Wolfsberg Groupにも貢献しています。

John Fogarty – APACおよびオーストラリア市場に精通した金融犯罪分野のシニアリーダー

Johnは、UBS、HSBC、Commonwealth Bank of Australiaにおいて、シンガポール、香港、オーストラリアでの指導的役割を通じて豊富な経験を有しています。APACにおける規制上の期待水準および地域の監督環境に関する深い洞察に加え、組織変革および大規模な是正対応に関する豊富な経験を有しています。

Alan Ketley – グローバルAML分野の第一人者およびWolfsberg Group前事務局長

Alanは、世界の主要金融機関において40年以上にわたりAML分野のリーダーシップを担ってきました。Wolfsberg Groupの初代常任事務局長として、実践的かつ効果重視の出版物を通じて、業界の方向性の形成に貢献しました。

「このような素晴らしいリーダーを迎えられることを誇りに思います。彼らの経験は、AML RightSourceがその能力を拡大していく上で極めて重要です」と、国際諮問委員会委員長のVesna McCreery氏は述べました。「彼らの経験は、AML RightSourceが能力を拡大する上で非常に貴重なものです。」

「当社の顧客は、変化の激しい環境の中で高まる規制圧力に直面しています」と、AML RightSourceのCEOであるSteve Meirink氏は述べました。「本委員会は、実務家の知見を当社の戦略的意思決定に直接反映させます。」

AML RightSource - 金融犯罪コンプライアンス分野におけるマネージドサービスおよびアドバイザリーを提供する世界有数のプロバイダーです。amlrightsource.com.

