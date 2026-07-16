ANA與紋別攜手推出面向新加坡、泰國、中國香港特別行政區及菲律賓旅客的特惠票

東京2026年7月16日 /美通社/ -- ANA Akindo Co., Ltd.與北海道紋別市正式啟動由全日本空輸株式會社(ANA)主導的聯合入境旅游推廣活動，旨在促進赴日旅游發展。

自2026年7月14日起，為期兩周，ANA將面向從新加坡、泰國、中國香港特別行政區及菲律賓出發的旅客推出特別優惠票價。根據這項新方案，旅客若預訂同時前往東京與紋別的聯程行程，可享受專屬優惠票價。如此一來，前往紋別的出行成本，甚至低於單獨購買飛往東京的普通航班機票。

位於北海道北部的紋別擁有眾多尚未被廣泛發掘的旅游魅力，包括冬季流冰觀光船、鄂霍次克海的新鮮海產、與海豹近距離接觸的體驗以及壯麗的自然風光。旅客可在東京停留超過24小時(*1)後再前往紋別，且無需支付額外機票費用(*2)。這一全新產品讓旅客能夠一次行程同時體驗東京的都市魅力與紋別的寧靜風情，為日本之旅增添更多豐富、多元的體驗。

注：

(*1)停留時間：24小時及以上。

(*2)停留期間可能需支付消費稅及相關服務費。

特惠詳情

適用時間：2026年7月14日至2026年7月27日

適用市場：新加坡、泰國、中國香港特別行政區及菲律賓

優惠票價：

新加坡：815新加坡元起

泰國：20165泰銖起

中國香港特別行政區：3694港元起

菲律賓：220美元起

預訂方式：

更多預訂詳情，請訪問ANA官方網站：

新加坡https://www.ana.co.jp/en/sg/plan-book/promotions/mombetsu-promo/

泰國（泰文）：https://www.ana.co.jp/th/th/plan-book/promotions/mombetsu-promo/

泰國（英文）： https://www.ana.co.jp/en/th/plan-book/promotions/mombetsu-promo/

中國香港特別行政區（粵語）：https://www.ana.co.jp/zh/hk/plan-book/promotions/mombetsu-promo/

中國香港特別行政區（英文）：https://www.ana.co.jp/en/hk/plan-book/promotions/mombetsu-promo/

菲律賓：https://www.ana.co.jp/en/ph/plan-book/promotions/mombetsu-promo/

關於ANA HOLDINGS INC.

ANA HOLDINGS INC.(ANA HD)成立於2013年，是日本最大的航空集團控股公司，旗下擁有72家公司。集團包括全服務航空公司全日本空輸株式會社以及日本領先的低成本航空公司Peach Aviation Limited。

更多有關ANA及ANA HD的信息，請訪問：https://www.ana.co.jp/group/en/

所有圖片：https://kyodonewsprwire.jp/release/202607031975?p=images

SOURCE ANA Akindo Co., Ltd.