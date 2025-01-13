安克(ANKER) 攜智慧可持續解決方案亮相CES 台灣新品上市重塑全新充電體驗

作為全球快充技術的領導者，安克專注於研發適用於家庭、辦公室及外出環境的充電解決方案。透過融合氮化鎵（GaN）技術和專有特性，安克為用戶提供更安全、更快速、更環保的充電體驗。此外，Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, 160W) 更榮獲了 CES 2025 電腦週邊及配件類創新獎。

引領充電技術新未來

安克(ANKER) 全新系列高速USB-C充電器已在apple.com及台灣部分Apple門店獨家發售，能滿足各類充電需求。它能夠高效為Apple Watch、AirPod、iPhone、iPad、MacBook等產品充電，是Apple產品絕佳的理想充電夥伴。

作為全球充電技術的領先者，ANKER不斷突破創新。新品均採用高級GaN技術，相較於傳統硅基充電器，其充電速度更快、發熱量更低、設計更小巧。更重要的是，這些創新產品為滿足廣大用戶需求，將充電產品從冰冷的硬體轉變為能夠互動、互聯的生態系統，進一步奠定了ANKER在下一代充電技術領域的領先地位。

近期，為讓台灣消費者感受安克產品的魅力，我們在台推出了全新系列，包括：

ANKER A1664 Qi2 超薄磁吸行動電源（10000mAh，15W）

ANKER A1339 Prime急速快充行動電源（9600mAh，65W）

ANKER A1657 MagGo磁吸行動電源（10000mAh，35W，適用於Apple Watch)

期待新產品能讓台灣消費者，享受卓越充電技術帶來兼具便利性、高性能與多功能的使用體驗，現正推出獨家預購方案，於1月10日至2月9日至官網預購，可享新品折價NT$100優惠。

ANKER A1664 Qi2 超薄磁吸行動電源（10000mAh，15W）

安克迄今最輕薄的磁吸行動電源——A1664 Qi2 超薄磁吸行動電源，尺寸僅 104 x 70.6 x 14.3 mm，精巧易攜。支援 15W Qi2 認證無線快充，僅需 51 分鐘即可將 iPhone 16 Pro 從 0% 充至 50%，10000mAh 容量可為 iPhone 16 Pro 提供 1.7 次滿電。加上 30W USB-C 接口，可兼容多種裝置，展現安克行動充電技術的創新實力。產品採用時尚的啞光 UV 塗層與堅固金屬邊框設計，耐用且符合人體工學，機身使用氣凝膠隔熱材料，觸感輕膚涼爽，非常適合日常使用和旅行攜帶。

ANKER A1664 Qi2 超薄磁吸行動電源（10000mAh，15W）建議售價：NT$1,990

ANKER A1339 Prime急速快充行動電源（9600mAh，65W）

安克旗艦系列 Prime 新品——A1339 Prime 急速快充行動電源，再次突破創新，高速充電功率達 65W。即使在行動電源模式下，單一 Type-C 接口也能為筆記型電腦提供 65W 快充效率。二合一功能設計，結合行動電源與充電器功能，可作為小巧行動電源，又能隨時當作充電器使用，為外出用戶提供無與倫比的靈活性。產品體積小巧，重量僅約 305 克，可輕鬆放入任何口袋或包中。1.3 吋智慧 LCD 顯示螢幕，隨時更新電池電量和功率輸出資訊，確保用戶在充電過程中掌握狀態。便攜性、大功率與智慧功能的結合，彰顯了安克對充電技術的創新承諾。

ANKER A1339 Prime急速快充行動電源（9600mAh，65W）建議售價：NT$3,290

ANKER A1657 MagGo磁吸行動電源（10000mAh，35W，適用於Apple Watch)

A1657 MagGo 磁吸行動電源，專為 Apple 產品打造的全方位充電解決方案，10000mAh 大容量滿足多樣需求。配有可調節的 Apple 認證 Apple Watch 充電器和內建 USB-C 充電線，充電快速又方便。僅需 20 分鐘，就能將 Apple Watch Series 10 從 0% 充至 30%。更驚喜的是，這款產品不僅能透過 USB-C 接口為其他裝置充電，行動電源本身的自充功率也提升至 30W，並支援邊充邊放，打造極致高效體驗。體積小巧，尺寸 95 x 51 x 32.5 mm，如滑鼠般大小，且完全符合航空攜帶規定，便於日常隨身與旅行攜帶。可為 iPhone 16 Pro 提供 1.8 次滿電，為 Apple Watch Series 10 提供 4 次滿電，展現了安克致力於為 Apple 用戶帶來創新與便捷的完美結合。

ANKER A1657 MagGo磁吸行動電源（10000mAh，35W）建議售價：NT$2,490

關於安克

安克是全球首屈一指的行動充電品牌，也是家用、車用及戶外高速充電技術的開發商。產品包括壁插充電器、無線充電器、車載充電器、行動電源、數據線等。欲了解有關安克的更多資料，請參考anker.com。

SOURCE Anker Innovations