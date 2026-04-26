騰盛博藥在APASL 2026發表治療結束後HBsAg反彈的跨研究分析結果

- 接受聚乙二醇干擾素α（PEG‑IFNα）單藥或聯合elebsiran或BRII‑179治療並實現了乙肝表面抗原（HBsAg）清除的參與者停藥後臨床結局良好：HBsAg反彈水平大多低於10 IU/mL，HBV DNA反彈較為罕見，且未出現具有臨床意義的丙氨酸氨基轉移酶（ALT）升高，提示治療後可獲得持久的免疫學控制，為在聯合PEG‑IFNα與新型治療手段的方案中安全停用核甘（酸）類逆轉錄酶抑制劑（NRTI）提供了支持。

- 縮短NRTI鞏固治療期並未增加HBsAg反彈發生率，說明在此類聯合治療方案中，縮短甚至省略NRTI鞏固治療期具有可行性。

中國北京和美國北卡羅萊納州達勒姆市2026年4月26日 /美通社/ -- 騰盛博藥生物科技有限公司（「騰盛博藥」或「公司」，股票代碼：2137.HK），一家致力於針對患者醫療需求未被滿足的疾病開發治療方案，以改善患者健康狀況和治療選擇的生物技術公司，在2026年4月22至25日於土耳其伊斯坦布爾舉行的第35屆亞太肝病學會年會（APASL）上，發表了一項關於治療後HBsAg反彈特徵的跨研究匯總分析結果。

本次分析評估了在ENSURE和BRII‑179‑002兩項II期研究中，實現HBsAg清除的NRTI經治慢性乙型肝炎病毒（HBV）感染參與者，於治療結束（EOT）後出現的HBsAg反彈情況。ENSURE為一項II期研究，旨在評估聯合治療策略在改善乙肝功能性治癒方面的安全性和有效性。其中，第1–3隊列比較了elebsiran聯合PEG‑IFNα與PEG‑IFNα單藥治療的治療效果；第4隊列則評估BRII‑179在篩選免疫學應答優勢人群及提升HBsAg清除率方面的潛在作用。BRII‑179‑002為一項多中心、隨機、雙盲的II期概念驗證研究，旨在評估在PEG-IFNα治療基礎上加用BRII-179的聯合方案。

本次分析對兩項研究的數據進行了匯總，以評估接受PEG‑IFNα單藥或聯合elebsiran或BRII‑179治療的參與者在EOT後HBsAg反彈的發生率、反彈幅度以及其臨床相關性。綜合分析顯示，參與者停藥後總體臨床結局良好：HBsAg反彈者的反彈水平均低於100 IU/mL，其中大多數反彈低於10 IU/mL。在停用NRTI後，HBV DNA反彈發生率較低，且未觀察到與停用NRTI相關的具有臨床意義的ALT升高。總體而言，這些結果表明參與者在治療結束後獲得了持久的免疫學控制，進一步支持在以 PEG‑IFNα為基礎、聯合新型治療手段的方案中，安全停用NRTI具有可行性。值得注意的是，與24周NRTI鞏固治療期相比，較短的NRTI鞏固期（12–20周）並未增加HBsAg反彈發生率，提示在未來的治療策略中，縮短甚至省略NRTI鞏固治療期是可行的。

騰盛博藥首席醫學官David Margolis博士表示：「這些不斷積累的證據使我們備受鼓舞，表明我們的新型聯合治療方案不僅可以實現快速的HBsAg清除，還能夠在停藥後維持持久的免疫學控制。這些發現進一步增強了我們對BRII‑179和elebsiran作為下一代乙肝治癒策略關鍵組成部分的信心。我們期待在2026年持續獲得正在進行的研究的更多數據。」

口頭報告的其他詳細信息如下：

標題: Elebsiran/BRII‑179聯合聚乙二醇干擾素α治療後HBsAg反彈的跨研究匯總分析

會議/報告形式：口頭報告（第58場）

日期時間：2026年4月25日13:40–15:10 (UTC+3)

演講人：賈繼東教授，醫學博士、博士生導師，北京首都醫科大學附屬北京友誼醫院肝病研究中心

在55例參與者中，有24例（43.6%）觀察到EOT後HBsAg反彈；NRTI鞏固治療期間反彈率為23.6%（13/55），停用NRTI後為26.8%（11/41），兩者相當。

至NRTI停藥後24周，接受12–20周鞏固治療的參與者（反彈率15.0%〔3/20〕）與接受24周NRTI鞏固治療的參與者（反彈率23.8%〔5/21〕）相比，HBsAg反彈發生率並未增加。

HBsAg反彈幅度總體有限，所有反彈均低於100 IU/mL，其中75.0%（18/24）參與者仍維持在10 IU/mL以下。 停用NRTI後，HBV DNA反彈罕見，超過90%（38/41）的參與者在最後一次可評估隨訪中HBV DNA仍低於定量下限（LLOQ）。未觀察到ALT快速升高；僅有1名參與者ALT超出正常範圍，研究者基於臨床判斷為其重新啟動NRTI治療。

關於乙型肝炎

乙型肝炎病毒（HBV）感染是世界上最重大的感染性疾病威脅之一，全球感染人數超過2.54億。[1]慢性HBV感染是肝臟疾病的主要原因，每年約有82萬人死於慢性HBV感染的併發症。[1]中國慢性HBV感染人數達8,700萬，非常值得關注。[2]

關於BRII-179

BRII-179是一種基於重組蛋白質的新型HBV免疫治療候選藥物，可表達HBV的Pre-S1、Pre-S2和S表面抗原，旨在誘導增強和廣泛的B細胞和T細胞免疫應答。2023年11月，中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）授予BRII-179突破性療法認定。

關於Elebsiran

Elebsiran是一種經皮下注射給藥的靶向乙型肝炎病毒（HBV）的小干擾核糖核酸（siRNA）研究性藥物，旨在降解HBV RNA轉錄本及限制乙型肝炎表面抗原的產生，其具有針對HBV及丁型肝炎病毒（HDV）的直接抗病毒活性。其是首個進入臨床的採用增強穩定化學增強技術的siRNA，以增強穩定性並最大程度地減少脫靶活性，從而有可能提高治療指數。騰盛博藥於2020年從Vir Biotechnology, Inc. 獲得了在大中華地區開發和商業化elebsiran的獨家權益。2024年5月，中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）授予elebsiran突破性療法認定。

關於騰盛博藥

騰盛博藥（股票代碼：2137.HK）是一家生物技術公司，致力於針對重大未被滿足的患者需求和治療選擇有限的領域開發療法，以改善患者健康狀況。公司正推進一系列獨特的候選藥物研發管線，包括進展最領先的針對乙型肝炎病毒（HBV）感染的項目。在富有遠見卓識和經驗豐富的領導團隊帶領下，公司在在中國和美國均設有運營機構。欲瞭解更多信息，請訪問 www.briibio.com。

[1] World Health Organization. (April 2024). Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries. World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/9789240091672 [2] World Health Organization. Hepatitis. World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/china/health-topics/hepatitis#:~:text=There%20are%2087%20million%20people,living%20with%20chronic%20hepatitis%20C.

SOURCE 騰盛博藥生物科技有限公司