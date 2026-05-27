騰盛博藥在EASL 2026發布ENSURE II期研究最新突破性數據，進一步支持BRII‑179對實現乙肝病毒持久免疫學控制的潛在作用

ENSURE研究的最終結果顯示，聚乙二醇干擾素α（PEG ‑ IFNα）聯合elebsiran治療相較於單用PEG ‑ IFNα可實現更高的功能性治愈率

隊列4數據顯示，既往對BRII ‑ 179治療產生應答的參與者取得了最為顯著的功能性治愈效果，進一步支持其潛在的臨床獲益

一項ENSURE轉化研究的數據表明，BRII‑179誘導的表位錯配的CD4+ T細胞及其促成的HBs特異性B細胞的成熟，與治愈性療法後HBsAg清除率的提高有關，為其潛在作用機制提供了新的見解

中國北京和美國北卡羅萊納州達勒姆市2026年5月27日 /美通社/ -- 騰盛博藥生物科技有限公司（「騰盛博藥」或「公司」，股票代碼：2137.HK），一家致力於針對患者醫療需求未被滿足的疾病開發治療方案，以改善患者健康狀況和治療選擇的生物技術公司，今日在西班牙巴塞羅那舉行的歐洲肝髒研究學會（EASL）2026年大會上，公布了其ENSURE II期研究隊列1-4的最終研究結果。

ENSURE研究（NCT05970289）是一項在亞太地區開展的多中心、開放標簽II期臨床研究。隊列1-3旨在評估研究性小干擾核糖核酸（siRNA）藥物elebsiran在慢性乙型肝炎病毒（HBV）感染參與者中，與PEG‑IFNα聯合治療時的療效貢獻，入組參與者的乙型肝炎表面抗原（HBsAg）基線水平為100–3,000 IU/mL。

ENSURE研究的隊列4評估了一種用於慢性乙型肝炎的新型序貫聯合治療策略，利用騰盛博藥的治療性疫苗BRII‑179對參與者進行免疫激活和篩選，旨在提高其對治愈性治療的應答能力。該隊列納入了在既往2期研究BRII‑179‑835‑001（NCT04749368）中完成9劑BRII‑179和elebsiran治療的參與者，並接受為期48周的elebsiran與PEG‑IFNα聯合治療。根據既往研究中乙肝表面抗體（抗-HBs）峰值是否超過10 IU/L，參與者被分為BRII‑179抗‑HBs應答者和無應答者。

所有參與者在完成PEG‑IFNα聯合elebsiran治療後，均繼續接受核甘（酸）類似物（NA）鞏固治療24周。本次發布了ENSURE研究結束時的功能性治愈率，其定義為在停止包括NA在內的所有治療後至少24周，實現持續的HBsAg清除且HBV DNA未檢出。最終結果顯示，在elebsiran聯合PEG‑IFNα治療隊列中觀察到的HBsAg清除獲益，轉化為較PEG‑IFNα單藥治療更高的功能性治愈率。既往接受BRII‑179治療的參與者，尤其是抗‑HBs應答者，取得了更高的功能性治愈率，提示BRII‑179可能在實現對HBV持久免疫學控制中發揮重要作用。

騰盛博藥正在開展另外兩項2b期臨床研究，以進一步明確BRII‑179在慢性乙型肝炎治療中的作用，並為關鍵性研究優化聯合治療方案。其中，ENRICH研究旨在評估BRII‑179在激活HBV特異性免疫反應中的作用，並識別更有可能實現功能性治愈的免疫應答人群。ENHANCE研究包括兩個部分：一部分評估BRII‑179、elebsiran與PEG‑IFNα為期48周的同步三聯治療方案；另一部分評估先行24周BRII‑179聯合elebsiran治療，隨後再進行24周三聯治療的序貫方案。兩項研究的治療結束（EOT）數據預計將於2026年公布。

騰盛博藥首席醫學官David Margolis博士表示：「我們對ENSURE研究中持續觀察到一致性的研究結果感到鼓舞，相信本次發布的最終結果凸顯了BRII‑179和elebsiran在提升功能性治愈結局方面的潛力。ENSURE的研究結果，結合我們後續即將披露的在研試驗數據，將為公司乙肝功能性治愈項目的未來開發計劃提供關鍵依據。」

最新突破性壁報展示詳細信息如下：

標題：接受elebsiran聯合聚乙二醇干擾素α治療的慢性乙型肝炎病毒感染參與者的功能性治愈率：ENSURE II期研究最終結果

會議/展示形式：最新突破性壁報（Late‑Breaker Poster）

展示日期和時間：5月27日8:30至5月30日 16:00（UTC+2）

摘要編號：LB26‑5012 / LBP‑040

報告人：黃麗虹教授，MBChB (CUHK), MD (CUHK), FRCP (Lond, Edin), FHKCP, FHKAM (Medicine)，中國香港特別行政區香港中文大學醫學數據分析中心（MDAC）及內科學與藥物治療學系胃腸病學及肝病學教授

在第72周（治療結束EOT後24周），實現HBsAg清除的20例參與者中有19例符合NA停藥標准，並進入額外的24周隨訪期；另1例參與者仍為HBeAg陽性。

在隊列1-3中，elebsiran 200 mg或100 mg聯合PEG‑IFNα治療隊列的功能性治愈率分別為2/19（10.5%）和3/18（16.7%），高於PEG‑IFNα單藥治療隊列的1/18（5.6%）。在隊列4中，8/31（25.8%）例參與者實現功能性治愈，其中抗‑HBs應答者為7/19（36.8%），明顯高於非應答者的1/12（8.3%）。

盡管所有實現功能性治愈的參與者在ENSURE研究中的HBsAg基線水平均低於1,000 IU/mL，但7例實現功能性治愈的抗‑HBs應答者中有4例（57.1%）在參加既往BRII-179-835-001研究前的HBsAg基線水平介於1,154-3,086 IU/mL之間。

在停用NA治療後，未報告新的與治療相關的不良事件（TRAE），且大多數TRAE在EOT後隨訪期間緩解。

通過聯合治療實現持續HBsAg清除的參與者，在停用NA後表現出良好的臨床結局，包括HBV DNA反彈發生率較低，且未觀察到谷丙轉氨酶（ALT）升高。

在另一項口頭報告中，Nina Le Bert博士將匯報一項轉化研究的結果。該研究利用來自ENSURE及此前BRII-179-835-001試驗的樣本，評估了與BRII-179相關的免疫反應。該研究發現了一種新型機制：BRII-179可誘導針對Pre-S1區域中與循環乙型肝炎病毒（HBV）基因型不匹配的表位序列的CD4+ T細胞應答。這些疫苗誘導的T細胞在兩年多時間內保持功能穩定，並在隨後的PEG-IFNα和siRNA治療期間持續存在。值得注意的是，這些T細胞應答與治療期間HBs特異性B細胞的漸進性成熟相關，這一效應與HBsAg清除率的提高相關。這些發現為BRII-179介導的功能性治愈潛在機制提供了新的見解。

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關於乙型肝炎

乙型肝炎病毒（HBV）感染是世界上最重大的感染性疾病威脅之一，全球感染人數超過2.54億。[1]慢性HBV感染是肝髒疾病的主要原因，每年約有82萬人死於慢性HBV感染的並發症。1中國慢性HBV感染人數達8,700萬，非常值得關注。[2]

關於BRII-179

BRII-179是一種基於重組蛋白質的新型HBV免疫治療候選藥物，可表達HBV的Pre-S1、Pre-S2和S表面抗原，旨在誘導增強和廣泛的B細胞和T細胞免疫應答。2023年11月，中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）授予BRII-179突破性療法認定。

關於Elebsiran

Elebsiran是一種經皮下注射給藥的靶向乙型肝炎病毒（HBV）的小干擾核糖核酸（siRNA）研究性藥物，旨在降解HBV RNA轉錄本及限制乙型肝炎表面抗原的產生，其具有針對HBV及丁型肝炎病毒（HDV）的直接抗病毒活性。其是首個進入臨床的采用增強穩定化學增強技術的siRNA，以增強穩定性並最大程度地減少脫靶活性，從而有可能提高治療指數。騰盛博藥於2020年從Vir Biotechnology, Inc. 獲得了在大中華地區開發和商業化elebsiran的獨家權益。2024年5月，中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）授予elebsiran突破性療法認定。

關於騰盛博藥

騰盛博藥（股票代碼：2137.HK）是一家生物技術公司，致力於針對重大未被滿足的患者需求和治療選擇有限的領域開發療法，以改善患者健康狀況。公司正推進一系列獨特的候選藥物研發管線，包括進展最領先的針對乙型肝炎病毒（HBV）感染的項目。在富有遠見卓識和經驗豐富的領導團隊帶領下，公司在在中國和美國均設有運營機構。欲了解更多信息，請訪問 www.briibio.com。

[1] World Health Organization. (April 2024). Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries. World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/9789240091672

[2] World Health Organization. Hepatitis. World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/china/health-topics/hepatitis#:~:text=There%20are%2087%20million%20people,living%20with%20chronic%20hepatitis%20C.

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