助力喜迎APEC盛會 「前海，讓世界和你在一起」 以開放新貌連結全球

「硬聯通」溝通四海，「軟聯通」彙聚英才

前海地處粵港澳大灣區「黃金內灣」核心，具備海陸空鐵多式聯運優勢。為打造國際化生活環境，前海至今已建成4個國際化街區、9所國際學校及11家國際化醫療機構，並陸續推出跨境便捷支付服務，方便港人及外籍居民日常消費。

針對青年發展，前海每年為港澳青年提供1000個就業崗位、800個實習崗位，以及500套「拎包入住」的青年宿舍，大幅降低港人北上發展門檻。此外，作為國際人才創新街區地標的「前海5號樓」，亦提供政策諮詢、創投資源對接及崗位匹配等一站式服務。

與全球市場在一起

開放能級持續躍升，出海服務全方位賦能

隨著海關總署「新18條」落地，前海的外貿動能持續釋放。

跨境物流新突破：粵港澳大灣區首單「TIR國際公路運輸+保稅」業務落地，首票GMS（大湄公河次區域）國際公路運輸業務啟運，打通了連接大灣區與中亞、東南亞的跨境物流「新幹線」。

外貿新業態集聚：跨境電商落地「1210」出口集拼新模式，實現境外採購與國內出口入區商品同倉集拼出口；保稅維修產業加速集聚，漢莎技術成為前海首個綜保區外全球保稅維修試點企業，天津中車、富士康等重點專案相繼落地。

出海服務平台：由深圳市商務局聯合前海管理局打造的深圳出海e站通，已服務企業超1800家，促成214個境外投資項目落地，聯動全球32個國家的55家境外園區，搭建起覆蓋面廣、響應高效的出海服務網路。其中，影石（Insta360）的高速運動相機獲超7000萬美元的出口信用保險護航；人形機器人企業優必選借助平台對接沙特投資部門及PIF基金；深圳市瑞沃德生命科技在荷蘭成功落地子公司。

與多元文化在一起

文旅地標陸續啟用 多元文化匯聚成新旅遊熱點

前海正加速崛起為世界級旅遊目的地，隨著多個重磅文旅地標相繼啟用，吸引不少旅客專程造訪，「來深圳，必來一次前海」已漸成旅遊新選擇。

2025 年多個重磅地標開幕：全球最大室內滑雪場前海冰雪世界、全球最大實體書城「灣區之眼」、全國最大戶外水上舞台歡樂劇場等多個文旅地標相繼啟幕；2026年，前海博物館、前海激浪等陸續發布開放日期，進一步豐富當地的旅遊版圖。

隨著APEC會議臨近，前海將持續把制度創新、產業發展及城區建設等成果，轉化為服務國際盛會的實際行動，以更加開放的姿態迎接全球賓客，助力深圳展現城市魅力與發展機遇。

SOURCE QIANHAI INTERNATIONAL LIAISON SERVICES AND INVESTMENT CO., LTD