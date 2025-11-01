크루즈 여객선, APEC CEO 서밋에서 화제

경주, 대한민국 2025년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 차이나 데일리(China Daily)의 보도:

중국 크루즈선 '피아노 랜드(Piano Land)'가 수요일부터 금요일까지 한국에서 열리는 아시아•태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 기간 동안 공식 '해상 호텔'로 운영되며 국제 손님들을 맞이한다.

Piano Land, owned by Astro Ocean Cruise, is the designated "floating hotel" of the APEC CEO Summit. (PRNewsfoto/China Daily)

업계 관계자들은 이 크루즈가 중국의 하이엔드 서비스 부문의 획기적인 발전을 보여주는 동시에 중국 크루즈선의 국제화에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되고 있다고 밝혔다.

새롭게 단장한 '피아노 랜드'호는 이번 서밋 기간 동안 '고급 해상 리셉션 홀' 역할을 수행하며, 전용 서비스를 제공한다. 선상에서는 전통 중식과 서양식 정찬, 아시아 특선 요리, 섬세한 중국 요리가 24시간 제공된다. 또한 다기능 회의실, 영화관, 극장 등의 시설을 갖춰 다양한 회의와 행사 요구를 충족시킨다.

또한 '피아노 랜드'에서는 대형 가무 공연, 전통 중국 악기 연주, 종이 공예, 사천성 변검, 태극권, 기공, 서예, 서화 체험 등 다양한 중국 무형문화유산 체험을 포함한 문화 행사도 진행되고 있다.

업계 관계자들은 이 모든 프로그램이 중국 크루즈선의 우수한 품질과 국제적 감각을 잘 보여주고 있다고 전했다.

'피아노 랜드'의 운영사인 아스트로 오션 크루즈(Astro Ocean Cruise)는 이번 APEC CEO 서밋을 계기로 혁신적 서비스 모델의 새로운 출발점으로 삼을 계획이다. 이를 통해 협력 잠재력 발굴, 국제 시장 확장, 서비스 품질 향상을 추진하겠다는 방침이다.

아스트로 오션 크루즈는 중국 크루즈 브랜드만의 독특한 매력을 선보이며 업계의 높은 전문성과 결합해 국제 무대에서 '중국식 서비스'의 새로운 장을 써 내려가겠다는 포부를 밝혔다.

이 회사는 중국관광그룹(China Tourism Group)과 중국원양해운그룹(China COSCO Shipping Corporation)이 홍콩에 본사를 두고 설립한 합작회사로, 향후 차이나 크루즈(China Cruises)의 서브 브랜드로 운영될 예정이다.

총 7만 톤의 배수량을 자랑하는 '피아노 랜드'호는 13개의 데크와 880개 객실을 갖추고 있으며, 최대 2014명의 승객을 수용할 수 있다. 이 크루즈 라이너는 독일 조선소 마이어 베르프트(Meyer Werft)가 제작했다.

아스트로 오션 크루즈에 따르면 이 선박은 "관광객을 더 잘 이해하고 따뜻함을 전하는 국제 크루즈선"을 목표로 하고 있다. 객실에는 고급 원목 가구, 넓은 옷장, 고급 욕조가 설치되어 있으며, 식사는 중식과 서양식을 조화시킨 다양한 메뉴로 구성돼 있다.

회사 측은 "세심하고 정성 어린 서비스를 통해 세계 여행객에게 동서양의 매력이 완벽히 융합된 고품격 크루즈 휴가를 제공하고자 한다"라고 덧붙였다.

피아노 랜드는 지난 4월 홍콩을 모항으로 정기 운항을 시작했으며, 일본•베트남 노선, 주말 해상 투어, 동남아 장거리 항로 등 다양한 일정을 운영 중이다. 또한 향후 말레이시아에 모항을 개설하고 운항을 시작하여, 국제 운항을 본격화하는 중국 크루즈 회사로 거듭날 예정이다.

SOURCE China Daily