馬來西亞國際航空獲得全球認可，榮膺APEX四星主要航空公司殊榮；位列全球十大最佳航空公司之一

馬來西亞航空集團（MAG）總裁Datuk Captain Izham Ismail表示：「榮獲APEX四星主要航空公司評級，並被評為全球十大最佳航空公司及最佳航空餐食之一，這再次證明我們在提供卓越服務及高品質體驗方面的承諾，以及旅客對我們品牌的信賴。這一成就離不開全體員工的辛勤付出，他們確保服務的每個細節都體現出我們獨特的馬來西亞熱情款待。我們的使命是持續提升標準，創造超越預期的旅行體驗，將世界級服務與馬來西亞豐富的文化遺產融為一體。我們由衷感謝顧客對馬來西亞國際航空的支持與信任。」

馬來西亞航空集團旗下的航空公司今年初推出多項創新舉措，以提升客戶的全方位體驗，包括在馬來西亞國際航空和飛螢航空 (Firefly) 網站上引入即時聊天功能，減少對傳統語音渠道的依賴。此外，馬來西亞國際航空還為Enrich白金和金卡會員提供專屬的「Premier Line」服務，並通過增強的客戶關係管理（CRM）系統，為客服人員提供客戶互動的360度視圖，以確保首次聯繫即解決問題。這種以客戶為中心的服務方式大幅提高了滿意度，幫助航空公司在2024年行業卓越獎中榮獲「最佳聯絡中心客戶體驗」金獎，以及在PIKOM數字卓越獎中榮獲「IT用戶客戶體驗」獎。

憑藉這些成果，馬來西亞國際航空還在2024年10月的亞洲體驗大獎中榮獲「馬來西亞年度品牌體驗（航空業）」和「馬來西亞年度客戶體驗（航空業）」稱號。

此外，馬來西亞國際航空推出多項新措施提升機上體驗，包括為年輕旅客提供特別禮物、更新的舒適用品包，以及升級的軟裝設施，例如更大的毛毯和重新設計的羽絨被與床墊套。今年，馬來西亞國際航空率先在部分寬體客機上為所有乘客提供不限流量的免費Wi-Fi服務，無論艙位等級或忠誠會員級別均可享用。基於這一成功，該航空公司計劃於2024年底在737-8型客機上啟用Wi-Fi連接服務，進一步擴展免費Wi-Fi至所有搭乘該型客機的旅客。目前，馬來西亞國際航空共擁有4架737-8型客機。

憑藉這些令人振奮的創新舉措，馬來西亞國際航空再次確立其作為追求卓越服務與真實體驗的旅行者首選航空公司的地位。

關於馬來西亞航空

馬來西亞國際航空是馬來西亞的國家航空公司，以其高品質的全面服務為特色，提供往返馬來西亞及周邊地區的最佳飛行體驗。馬來西亞航空每天為多達40,000名旅客提供靈感來自馬來西亞多元文化的難忘旅程，並通過無與倫比的馬來西亞式款待展現豐富的傳統、文化和美食。

自2015年9月起，馬來西亞國際航空由馬來西亞國際航空有限公司（Malaysia Airlines Berhad）擁有並運營，隸屬於馬來西亞國際航空集團（MAG），該集團是一個全球航空組織，專注於航空業務和生活旅遊解決方案，滿足全球航空旅行需求。馬來西亞國際航空致力於通過其「MHFlySafe」計劃，將安全與衛生作為貫穿整個客戶旅程的核心理念。作為oneworld®聯盟成員，馬來西亞國際航空可提供連接全球170個國家超過900個目的地的優質航班服務。欲了解更多信息，請訪問 www.malaysiaairlines.com，並下載馬來西亞國際航空APP，輕鬆獲取最新優惠。

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此新聞稿由馬來西亞航空集團傳訊部發佈。

SOURCE Malaysia Airlines