Arcfra與Netfos攜手加速台灣企業雲與AI基礎設施創新

台北2026年1月8日 /美通社/ -- 全棧企業雲基礎設施領先提供商 Arcfra 今日宣布，與台灣最受信賴的增值分銷商之一 Netfos 達成戰略合作伙伴關系。此次合作標志著總部位於新加坡的Arcfra在成功拓展韓國、馬來西亞、日本、泰國及印度尼西亞市場後，正式進入台灣地區市場。

Arcfra與Netfos的合作，為面臨虛擬化成本上升和AI（人工智能）需求增加的台灣企業提供了一個及時且現代化的選擇。借助Netfos廣泛的網絡與專業經驗，Arcfra將助力本地企業構建可擴展、安全且經濟高效的企業雲。

簡化後VMware與AI時代的IT

Arcfra企業雲平台(AECP)是一款全棧、軟件定義的基礎設施，將計算、分布式存儲、軟件定義網絡、安全以及Kubernetes集成到一個統一的解決方案中。

Arcfra為台灣企業提供了一個經濟高效的VMware替代方案，在提供高性能且支持AI的基礎的同時，將總擁有成本降低50%以上。通過在單一、與硬件無關的平台上統一傳統虛擬機和雲原生容器，Arcfra簡化了數字化轉型，確保數據完全自主可控，且不存在供應商鎖定問題。

Arcfra銷售總監Kelvin Teo表示：「台灣是一個至關重要的技術樞紐，對實用且強大的基礎設施有著巨大需求。與Netfos合作，使我們能夠將簡化、支持AI的雲解決方案帶給更多企業，幫助他們自信應對現代IT挑戰。」

Netfos總經理Ken Lin表示：「我們很高興能在台灣代表Arcfra。Arcfra AECP為那些苦於應對傳統虛擬化複雜性和高成本的客戶，提供了一個令人耳目一新的集成解決方案。我們今天將啟動概念驗證體驗，讓大家親身體驗其技術價值。」

拓展全球業務版圖

此次合作是Arcfra 2026年全球擴張戰略中的一個重要裡程碑。在東南亞成功推出業務後，Arcfra繼續加強在亞太地區的業務佈局，為企業提供面向未來創新浪潮的堅實基礎。

關於Arcfra

Arcfra憑借專為後VMware與AI時代打造的全棧、軟件定義平台，簡化企業雲基礎設施。Arcfra被Gartner評為全棧超融合基礎設施(HCI)的代表性供應商，深受各行業企業信賴。

關於Netfos

Netfos是台灣首屈一指的IT基礎設施與雲解決方案提供商，致力於提供具有前瞻性、經濟高效的技術，以穩定且靈活的方式助力企業數字化轉型。

