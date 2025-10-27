歌禮將攜ASC30口服片、ASC30注射劑和ASC31與ASC47聯合療法的研究結果亮相2025年肥胖周（ObesityWeek®）

- 歌禮小分子和多肽肥胖症管線將進行多項壁報展示

- 口服 GLP-1R 小分子激動劑 ASC30 的 28 天多劑量遞增研究完整分析 作為最新突破性研究壁報進行展示，以及 ASC30 每月一次治療制劑和每季度一次維持制劑

香港 2025年10月27日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）宣佈將在美國佐治亞州亞特蘭大舉行的2025年肥胖周（ObesityWeek®）以壁報形式報告多款肥胖症候選藥物，包括ASC30以及ASC31與ASC47聯合療法。

報告細節：

摘要標題：口服GLP-1受體偏向小分子激動劑ASC30治療肥胖症的28天多劑量遞增研究完整分析

報告時間：2025年11月4日，晚上7:30-8:30（美東標準時間）

摘要標題：ASC30，在肥胖受試者中的每月一次皮下注射小分子GLP-1受體激動劑：Ib期研究

報告時間：2025年11月4日，晚上7:30-8:30（美東標準時間）

摘要標題：GLP-1受體/GLP受體激動劑多肽ASC31+ASC47在飲食誘導肥胖小鼠中較替爾泊肽減重效果相對提升119.6%

報告時間：2025年11月4日，晚上7:30-8:30（美東標準時間）

「在ObesityWeek®展示我們強勁的小分子與多肽肥胖症管線的持續進展，我們倍感振奮，」歌禮創始人、董事會主席兼首席執行官吳勁梓博士表示，「這些進展充分體現了我們開發高度差異化的肥胖症治療方案的堅定決心。」

關於 ASC30

ASC30是一款正在臨床研究中的小分子GLP-1R偏向激動劑，具有獨特和差異化性質，使得同一小分子同時適用於口服片劑和皮下注射給藥成為可能。ASC30是一種新化學實體（NCE），擁有美國和全球化合物專利保護，專利保護期至2044年（不含專利延期）。

關於 ASC31

ASC31是一款由歌禮自主研發的新型GLP-1R和GIPR雙靶點激動劑多肽，在非人靈長類動物中顯示出良好的藥代動力學特徵，同時顯示出積極的體外活性並在飲食誘導肥胖小鼠中顯示出積極的體內療效。ASC31體現了歌禮應用超長效藥物開發平台（Ultra-Long-Acting Platform，ULAP）自主研發新型皮下注射多肽和口服多肽的部分成果。

關於 ASC47

ASC47是一款由歌禮自主研發的、脂肪靶向、每月一次皮下注射的甲狀腺激素受體β（THRβ）選擇性小分子激動劑。ASC47具有獨特的差異化特性，能夠靶向脂肪，從而在脂肪組織中產生劑量依賴性的高藥物濃度。

關於ObesityWeek®

作為肥胖研究領域頂尖的國際學術盛會，ObesityWeek®匯聚了循證肥胖科學的最新進展：涵蓋前沿基礎與臨床研究、先進肥胖治療與預防方案，以及倡導與公共政策方面的最新舉措。2025年ObesityWeek®將於2025年11月4日至7日在美國佐治亞州亞特蘭大舉行。

關 於歌 禮 制 藥 有限公司

歌禮製藥有限公司是一家全價值鏈整合型生物技術公司，聚焦有望成為治療代謝疾病同類最佳（best-in-class）和同類首創（first-in-class）藥物的開發和商業化。利用公司專有的基於結構的AI輔助藥物發現（Artificial Intelligence-Assisted Structure-Based Drug Discovery，AISBDD）和超長效藥物開發平台（Ultra-Long-Acting Platform，ULAP）技術，歌禮已自主研發多款候選藥物，包括其核心項目：ASC30，一款在研小分子GLP-1受體（GLP-1R）激動劑，既可每日一次口服也可每月一次至每季度一次皮下注射作為減重治療療法和減重維持療法，用於長期體重管理。歌禮已在香港聯交所上市（1672.HK）。

