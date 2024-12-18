歌禮宣佈治療肥胖症的減重不減肌候選藥物ASC47與司美格魯肽聯合用藥在臨床前模型中顯示出優於司美格魯肽單藥的減重效果

- 在一項飲食誘導肥胖（DIO）小鼠模型的頭對頭研究中，ASC47低劑量聯合用藥 1（ASC47，3 mg/kg，皮下注射，每四週一次，聯合司美格魯肽，30 nmol/kg, 皮下注射, 每日一次）顯示出優於司美格魯肽單藥（30 nmol/kg, 皮下注射, 每日一次）的減重效果，聯合用藥使體重下降36.2%，司美格魯肽單藥使體重下降23.1%，聯合用藥比單藥多減重56.7%。

- 根據體表面積換算，小鼠體內 ASC47 低劑量 1（ASC47，3 mg/kg，皮下注射，每四週一次）的人體等效劑量預計大約為 20 mg。在澳大利亞進行的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）偏高受試者 I 期單劑量遞增（SAD）研究當前遞增至90 mg，期中數據顯示，ASC47 皮下注射具有良好的耐受性。更高劑量的研究仍在進行中。

- 低劑量ASC47與司美格魯肽聯用將肥胖小鼠的身體成分恢復至健康非肥胖小鼠的水平。治療結束時，接受低劑量ASC47聯合司美格魯肽治療的肥胖小鼠的肌肉總量占總體重比例（68.8%）與健康非肥胖小鼠（66.0%）相似，意味著實現了健康減重。司美格魯肽單藥治療無法恢復肥胖小鼠的身體成分至健康水平。

- 低劑量ASC47聯合司美格魯肽療法在肥胖小鼠中耐受性良好，與肥胖小鼠安慰劑組相比，丙氨酸氨基轉移酶（ALT）等肝酶水平呈現統計學顯著性降低。

香港2024年12月18日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，「歌禮」）宣佈，同類首創治療肥胖症的減重不減肌候選藥物ASC47與司美格魯肽聯合用藥在飲食誘導肥胖（DIO）小鼠模型研究中顯示出令人鼓舞的療效。

ASC47是歌禮自主研發的脂肪靶向、每月一次皮下注射的甲狀腺激素受體β（THRβ）選擇性小分子激動劑。ASC47具有獨特的差異化特性，能夠靶向脂肪，從而在脂肪組織中產生劑量依賴性的高藥物濃度。

在澳大利亞進行的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）偏高受試者I期單劑量遞增（SAD）研究（NCT06427590）的期中數據顯示，皮下注射ASC47的半衰期為21天。此外，ASC47顯示出了良好的耐受性，當前劑量已遞增至90 mg，無嚴重不良事件（SAE）發生，也未發生因不良事件（AE）而導致的停藥。大多數AE為輕度（1級）。沒有報告胃腸道和心臟AE，沒有報告肝酶異常（鏈接）。更高劑量的研究仍在進行中。

在此前的臨床前研究中，常規劑量ASC47（45 mg/kg, 皮下注射，每兩週一次）單藥顯示出總體重下降24.6%的療效，與司美格魯肽單藥（下降23.1%，30 nmol/kg，皮下注射，每日一次）療效相似。常規劑量ASC47使肌肉總量增加5.8%，而司美格魯肽使肌肉總量減少9.3%（鏈接）。

低劑量 ASC47 聯合療法的詳細臨床前數據

低劑量ASC47聯合司美格魯肽在DIO小鼠中的頭對頭研究旨在將低頻注射（皮下注射，每四週一次）低劑量ASC47（3 mg/kg或9 mg/kg）聯合司美格魯肽（30 nmol/kg，皮下注射，每日一次）療法與司美格魯肽單藥療法（30 nmol/kg，皮下注射，每日一次）進行對比。低劑量ASC47 聯合用藥 1（ASC47，3 mg/kg，皮下注射，每四週一次，聯合司美格魯肽，30 nmol/kg, 皮下注射, 每日一次）優於司美格魯肽單藥療法，聯合用藥使體重下降36.2%，司美格魯肽單藥使體重下降23.1%，聯合用藥比單藥多減重56.7%（表 1）。

表1. 低劑量ASC47聯合療法顯示優於司美格魯肽單藥療法的減重效果

組別 給藥 總體重相對基線的變化 肌肉總量/總體重 累計熱量攝入量（kCal） 健康非肥胖小鼠 安慰劑 +8.53 % 66.0 % 308 肥胖小鼠 安慰劑 +8.53 % 46.6 % 378 ASC47低劑量 1 治療的肥胖小鼠 ASC47, 3 mg/kg, SQ, Q4W +5.54 % 48.6 % 388 ASC47低劑量 2 治療的肥胖小鼠 ASC47, 9 mg/kg, SQ, Q4W -1.55 % 52.1 % 348 司美格魯肽 治療的肥胖小鼠 司美格魯肽 30 nmol/kg SQ, QD -23.1 % 57.2 % 211 低劑量ASC47

聯合用藥1治療

的肥胖小鼠 ASC47, 3 mg/kg, SQ, Q4W +司美格魯肽 30 nmol/kg, SQ, QD -36.2% (對比司美格魯肽

單藥，p<0.0001) 68.8% (對比司美格魯肽

單藥，p=0.0001) 251 (對比司美格魯肽

單藥，p=0.0385) 低劑量ASC47

聯合用藥2治療

的肥胖小鼠 ASC47, 9 mg/kg, SQ, Q4W +司美格魯肽 30 nmol/kg, SQ, QD -35.9% (對比司美格魯肽

單藥，p<0.0001) 68.8% (對比司美格魯肽

單藥，p=0.0001) 267 (對比司美格魯肽

單藥，p=0.001)

註：治療週期：28天；肥胖小鼠：飲食誘導肥胖的小鼠；SQ：皮下注射；QD：每日一次；Q4W：每四週一次

根據體表面積換算，小鼠體內 ASC47 低劑量 1（ASC47，3 mg/kg，皮下注射，每四週一次）的人體等效劑量預計大約為 20 mg。在澳大利亞進行的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）偏高受試者 I 期單劑量遞增（SAD）研究當前遞增至90 mg，期中數據顯示，ASC47 皮下注射具有良好的耐受性。更高劑量的研究仍在進行中。

低劑量ASC47與司美格魯肽聯用將肥胖小鼠的身體成分恢復至健康非肥胖小鼠的水平。治療結束時，接受低劑量ASC47聯合司美格魯肽治療的肥胖小鼠的肌肉總量占總體重比例（68.8%）與健康非肥胖小鼠（66.0%）相似，意味著實現了健康減重。司美格魯肽單藥治療無法恢復肥胖小鼠的身體成分至健康水平（表1）。

治療結束時， 低劑量ASC47聯合療法組肥胖小鼠的累計熱量攝入量顯著高於司美格魯肽單藥療法組肥胖小鼠（表 1），說明ASC47的作用機制有別於胰高血糖素類藥物。

低劑量ASC47聯合司美格魯肽療法在肥胖小鼠中耐受性良好，與肥胖小鼠安慰劑組相比，丙氨酸氨基轉移酶（ALT）等肝酶水平呈現統計學顯著性降低（表2）。

表2. 低劑量ASC47聯合療法組對比肥胖小鼠安慰劑治療組ALT統計學顯著性降低

組別 給藥 ALT (U/L) 健康非肥胖小鼠 安慰劑 31.5 肥胖小鼠 安慰劑 234 ASC47低劑量 1 治療的肥胖小鼠 ASC47, 3 mg/kg, SQ, Q4W 182 ASC47低劑量 2 治療的肥胖小鼠 ASC47, 9 mg/kg, SQ, Q4W 159 司美格魯肽 治療的肥胖小鼠 司美格魯肽 30 nmol/kg, SQ, QD 32.9 （對比安慰劑治療的肥胖小鼠，p<0.0001；對比健康

非肥胖小鼠，無顯著變化） 低劑量ASC47聯合用

藥1治療的肥胖小鼠 ASC47, 3 mg/kg, SQ, Q4W +司美格魯肽 30 nmol/kg, SQ, QD 54.1 對比安慰劑治療的肥胖小鼠，p<0.0001； 對比健康

非肥胖小鼠和司美格魯肽單藥治療的肥胖小鼠，無顯

著變化 ) 低劑量ASC47聯合用

藥2治療的肥胖小鼠 ASC47, 9 mg/kg, SQ, Q4W +司美格魯肽 30 nmol/kg, SQ, QD 70.0 (對比安慰劑治療的肥胖小鼠，p<0.0001；對比健康

非肥胖小鼠和司美格魯肽單藥治療的肥胖小鼠，無顯

著變化)

註：治療週期：28天；肥胖小鼠：飲食誘導肥胖的小鼠；SQ：皮下注射；QD：每日一次；Q4W：每四週一次

與安慰劑治療的肥胖小鼠相比，兩種低劑量ASC47均使空腹血糖、膽固醇和LDL-C統計學顯著性降低（表3）。

表3. 低劑量ASC47聯合療法組對比安慰劑組空腹血糖、膽固醇和LDL-C統計學顯著性降低

組別 給藥 空腹血糖 (mmoL/L) 膽固醇 (mmoL/L) LDL-C (mmoL/L) 健康非肥胖小鼠 安慰劑 7.5 3.53 0.50 肥胖小鼠 安慰劑 9.2 6.98 1.41 ASC47低劑量 1 治療的肥胖小鼠 ASC47, 3 mg/kg, SQ, Q4W 6.9



(對比安慰劑治療的

肥胖小鼠，

p=0.0017; 對比司美格魯肽單

藥治療的肥胖小

鼠，無顯著變化) 4.08



(對比安慰劑治療的

肥胖小鼠，

p<0.0001; 對比司美格魯肽單

藥治療的肥胖小

鼠，無顯著變化) 0.58 (對比安慰劑治療的

肥胖小鼠，

p<0.0001 ; 對比司美格魯肽單

藥治療的肥胖小鼠，無

顯著變化) ASC47低劑量 2 治療的肥胖小鼠 ASC47, 9 mg/kg, SQ, Q4W 5.7 (對比安慰劑治療的

肥胖小鼠，

p<0.0001; 對比司美格魯肽單

藥治療的肥胖小

鼠，無顯著變化) 3.32 (對比安慰劑治療的

肥胖小鼠，

p<0.0001; 對比司美格魯肽單

藥治療的肥胖小

鼠，無顯著變化) 0.44 (對比安慰劑治療的

肥胖小鼠，

p<0.0001; 對比司美格魯肽單

藥治療的肥胖小

鼠，無顯著變化) 司美格魯肽 治療的肥胖小鼠 司美格魯肽 30 nmol/kg SQ, QD 6.4 (對比安慰劑治療的

肥胖小鼠，

p=0.0001) 3.90 (對比安慰劑治療的

肥胖小鼠，

p<0.0001) 0.61 (對比安慰劑治療的

肥胖小鼠，

p<0.0001)

註：治療週期：28天；肥胖小鼠：飲食誘導肥胖的小鼠；SQ：皮下注射；QD：每日一次；Q4W：每四週一次

接受兩種低劑量ASC47聯合療法的肥胖小鼠的空腹血糖、膽固醇和LDL-C均比接受司美格魯肽單藥治療的肥胖小鼠有統計學顯著性更多的下降（表4）。

表 4. 低劑量ASC47聯合療法對比司美格魯肽單藥顯示出更優的降空腹血糖、膽固醇和LDL-C效果

組別 給藥 空腹血糖 (mmoL/L) 膽固醇 (mmoL/L) LDL-C (mmoL/L) 低劑量ASC47聯合

用藥1治療的肥胖

小鼠 ASC47, 3 mg/kg, SQ, Q4W +司美格魯肽 30 nmol/kg, SQ, QD 5.3 (對比司美格魯肽

單藥，p=0.0024) 2.65 (對比司美格魯肽

單藥，p=0.0003) 0.35 (對比司美格魯肽

單藥，p=0.0045) 低劑量ASC47聯合

用藥2治療的肥胖

小鼠 ASC47, 9 mg/kg, SQ, Q4W +司美格魯肽 30 nmol/kg, SQ, QD 4.7 (對比司美格魯肽

單藥，p<0.0001) 2.57 (對比司美格魯肽

單藥，p=0.0002) 0.36 (對比司美格魯肽

單藥，p=0.0055) 司美格魯肽 治療的肥胖小鼠 司美格魯肽 30 nmol/kg SQ, QD 6.4 3.90 0.61

註：治療週期：28天；肥胖小鼠：飲食誘導肥胖的小鼠；SQ：皮下注射；QD：每日一次；Q4W：每四週一次

「脂肪靶向的 ASC47 低劑量聯合療法比司美格魯肽單藥多減重56.7%，這些數據令人振奮。重要的是，在臨床前研究中，脂肪靶向的ASC47低劑量聯合療法實現了健康減重，這增強了我們的信心，ASC47聯合療法與單用腸促胰素類藥物（incretin-based drugs）相比，可能會在臨床上有更好的減重不減肌的效果。」歌禮創始人、董事長兼首席執行官吳勁梓博士說，「與apelin 受體（APJ）激動劑引起肝酶升高不同，低劑量 ASC47 與腸促胰素類藥物聯用後，肝酶有統計學顯著性降低。我們正在同時推進ASC47常規劑量單藥療法和低劑量聯合療法的研發，用於治療肥胖症和其他代謝性疾病。」

歌禮肥胖症管線

ASC47是一款脂肪靶向、每月一次皮下注射的甲狀腺激素受體β（THRβ）選擇性小分子激動劑。在澳大利亞進行的LDL-C偏高受試者I期單劑量遞增（SAD）研究（NCT06427590）期中數據已公佈。ASC47當前正在澳大利亞進行肥胖症患者臨床試驗，IIa期研究頂線數據預計將於2025年第二季度公佈。除 ASC47 外，歌禮還在開發 ASC30，該藥已進入治療肥胖症的I期臨床試驗。 ASC30 是一種小分子 GLP-1R，可每日口服一次或每月皮下注射一次。ASC30每日一次口服片(NCT06680440) 和ASC30每月一次皮下注射劑 (NCT06679959)當前均在美國開展Ib期用於肥胖症治療的臨床試驗。頂線數據預計將於2025年第一季度公佈。

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歌禮是一家在香港證券交易所上市（1672.HK）的創新研發驅動型生物科技公司，涵蓋了從新藥研發至GMP生產的完整價值鏈。歌禮的管理團隊具備深厚的專業知識及優秀的過往成就，在團隊的帶領下，歌禮快速推進藥物管線開發，聚焦兩大臨床需求尚未滿足的醫療領域：代謝性疾病和病毒性疾病，並以全球化的視野進行佈局。歌禮的研發管線擁有多款在研藥物。

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