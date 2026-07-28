Asian Paints 在 Nilaya Anthology 呈獻「Colour As Continuum」----一場歷時一個月，深入探討色彩、物料及收藏級設計的藝術之旅
新聞提供者Asian Paints
28 7月, 2026, 20:50 CST
印度孟買2026年7月28日 /美通社/ -- 假如我們不再把色彩單純看作潮流，而是視之為由物料、工藝、記憶與設計共同塑造的故事，那會怎樣？ Asian Paints 首次將年度趨勢報告 ColourNext 2026 延伸至收藏級設計範疇，並於孟買 Nilaya Anthology 展出「Colour As Continuum」（色彩綿延不息）。
此展覽以策展式設計體驗形式舉行，為期一個月，從 Nilaya Anthology 一眾傑出設計師及工匠的作品中，精選家具、物件及物料表現，重新演繹 ColourNext 2026 四個主題方向——IRL（真實生活）、Pastoral（田園風）、Solarpunk（陽光龐克）及 Daydream（白日夢）。 展覽突破傳統趨勢預測的框架，邀請參觀者從故事、情感及物料探索的角度來感受色彩。
過去二十年來，ColourNext 已成為南亞地區研究最為深入詳盡的色彩與物料趨勢預測，其將色彩視為反映生活風格轉變、物料革新及新興生活方式。 「Colour As Continuum」的核心思想在於，色彩從來不是孤立存在的體驗。 經由精心策展的收藏級設計作品，參觀者得以了解色彩如何在物料、工藝與文化記憶的交織下塑造出來。 每個策展空間皆栩栩如生地演繹 IRL 的溫暖觸感、Pastoral 的匠藝傳統、Solarpunk 的再生宏圖，以及 Daydream 的輕柔詩意。 展覽按照四個趨勢方向，陳列 Charlotte Perriand、Le Corbusier、Pierre Jeanneret、Christoph Delcourt、Christabel McGreevy、Ashiesh Shah、Ravi Vazirani、Paola Paronetto、Laura Pasquino、Jacqueline Leighton Boyce 等多位設計師的作品。
展覽還設有 Colournext Lab（Colournext 實驗室），透過生物物料、編織纖維、手工程序、半透明表面及實驗性飾面，具體呈現物料如何傳遞情感、生態意識及文化傳承。
Asian Paints 的董事總經理兼行政總裁 Amit Syngle 談到 ColourNext 時表示：「ColourNext 已演變為文化紀錄，探討社會、科技、工藝及人類行為的變化，如何逐漸影響我們的生活空間。透過「Colour As Continuum」，我們把 ColourNext 從單純的趨勢預測，昇華為 Nilaya Anthology 一場精心策劃的收藏級設計體驗。」
展覽期間，Nilaya Anthology 舉行 Rizzoli USA 新作《Udayshanth Fernando: Living Design》（Udayshanth Fernando：生活設計）的發佈會，並策劃了一場夜間對談，由倫敦藝術家 HARRI 引領，探索物料創新及設計未來。 參觀者亦可從典藏資料及 CMFT 敘事中，回顧 ColourNext 自 2003 年以來的發展軌跡。
「Colour As Continuum」於 Nilaya Anthology 展出至 2026 年 7 月。
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SOURCE Asian Paints
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