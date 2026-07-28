Asian Paints 在 Nilaya Anthology 呈獻「Colour As Continuum」----一場歷時一個月，深入探討色彩、物料及收藏級設計的藝術之旅

過去二十年來，ColourNext 已成為南亞地區研究最為深入詳盡的色彩與物料趨勢預測，其將色彩視為反映生活風格轉變、物料革新及新興生活方式。 「Colour As Continuum」的核心思想在於，色彩從來不是孤立存在的體驗。 經由精心策展的收藏級設計作品，參觀者得以了解色彩如何在物料、工藝與文化記憶的交織下塑造出來。 每個策展空間皆栩栩如生地演繹 IRL 的溫暖觸感、Pastoral 的匠藝傳統、Solarpunk 的再生宏圖，以及 Daydream 的輕柔詩意。 展覽按照四個趨勢方向，陳列 Charlotte Perriand、Le Corbusier、Pierre Jeanneret、Christoph Delcourt、Christabel McGreevy、Ashiesh Shah、Ravi Vazirani、Paola Paronetto、Laura Pasquino、Jacqueline Leighton Boyce 等多位設計師的作品。

展覽還設有 Colournext Lab（Colournext 實驗室），透過生物物料、編織纖維、手工程序、半透明表面及實驗性飾面，具體呈現物料如何傳遞情感、生態意識及文化傳承。

Asian Paints 的董事總經理兼行政總裁 Amit Syngle 談到 ColourNext 時表示：「ColourNext 已演變為文化紀錄，探討社會、科技、工藝及人類行為的變化，如何逐漸影響我們的生活空間。透過「Colour As Continuum」，我們把 ColourNext 從單純的趨勢預測，昇華為 Nilaya Anthology 一場精心策劃的收藏級設計體驗。」

展覽期間，Nilaya Anthology 舉行 Rizzoli USA 新作《Udayshanth Fernando: Living Design》（Udayshanth Fernando：生活設計）的發佈會，並策劃了一場夜間對談，由倫敦藝術家 HARRI 引領，探索物料創新及設計未來。 參觀者亦可從典藏資料及 CMFT 敘事中，回顧 ColourNext 自 2003 年以來的發展軌跡。

「Colour As Continuum」於 Nilaya Anthology 展出至 2026 年 7 月。

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SOURCE Asian Paints