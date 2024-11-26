AsiaPay為亞太區女性領導企業提供4萬澳元獎金

2024年，該挑戰賽將再次選出九名決賽選手，參加為期八周的商業集訓和眾籌輔導計劃。去年的獲獎者包括基於人工智能的女性健康助手OVUM（澳大利亞）、將廢棄物轉化為生物材料的La Foundary（澳大利亞），以及被譽為「城市園藝版Netflix」的Urban Farmer TV（菲律賓）。

LIFTWOMENR創始人兼首席執行官Irene Tsang強調了AsiaPay的支持在繼續舉辦該挑戰賽，以及提升這些富有遠見的創始人方面的重要作用。Tsang表示：「與AsiaPay的合作對於確保女性創始人能夠獲得通常難以獲得的資源至關重要。他們的承諾不僅僅是贊助，更是一種強有力的肯定，表明女性領導的企業在創造可持續和包容的未來中扮演著關鍵角色。LiftHER資助挑戰賽不僅僅是一場比賽，它還是一個打破系統性融資障礙的平台，賦予女性領導積極變革的能力。」

AsiaPay Capital首席執行官Joseph Chan稱：「AsiaPay Capital很榮幸在今年再次支持LIFTWOMENR，助力與我們的創新和包容性增長價值觀相契合的計劃。去年的申請者表現令人鼓舞，我們期待看到更多新創意，融合科技、可持續性和性別平等，共同塑造亞洲商業的未來。」

LiftHER資助挑戰賽的申請於2024年11月11日正式開放，截止日期為2025年1月3日。決賽選手將在1月底公布，隨後將於2月開始與國際導師的合作，直至2025年4月的推介之夜。該活動將在可持續未來、創新與影響、數字商務和人氣選擇四個類別中，頒發總計4萬澳元的獎金。

欲了解有關LiftHER女性創始人資助挑戰賽的更多信息或申請參賽，請訪問：https://www.lifther.liftwomen.com/。

關於LIFTWOMENR

LIFTWOMENR Group由Irene Tsang於2021年創立，是一個全球性的女性企業起步與發展平台。該平台旨在彌合性別融資差距，為女性創業者提供無股權和無債務的資金支持，以及她們所需的工具、指導和社區支持，幫助她們取得成功。LIFTWOMENR在澳大利亞和亞洲各地開展業務，其宗旨是促進金融包容性，推動可持續商業增長，並賦予女性實現財務獨立的能力。

https://www.liftwomen.com/

關於AsiaPay Capital

AsiaPay Capital是亞洲領先數字支付服務提供商聯款通集團（AsiaPay Group）旗下孵化部門，致力於加速新經濟和數字領域初創企業的成長。通過獲得資金支持、地方運營資源、設施使用權、指導以及創新協同服務，被投資企業能夠享受到簡化的業務拓展和增長路徑。AsiaPay Capital為初創企業提供全面、先進的支付解決方案，並幫助他們接觸到廣泛的資本、客戶和合作伙伴，確保他們在亞洲地區實現更快、更安全的業務擴張。

https://www.asiapaycapital.com/

SOURCE AsiaPay聯款通