Aspire在香港推出快捷且低成本的國際支付服務 深化與Wise Platform的合作

Aspire首席執行官兼聯合創辦人Andrea Baronchelli表示：「跨境支付是全球商業的支柱，對於香港的企業而言，速度和成本效益至關重要。通過將Wise的基礎設施直接嵌入Aspire平臺，讓我們打造出真正互聯互通的體驗，銀行卡、支付、費用管理及全球轉帳能夠無縫協同。我們致力於為現代企業構建互聯互通程度最高的金融作業系統，此次合作的深化，是邁進這一願景的重要一步。」

Wise Platform亞太區總經理Samarth Bansal評論道：「像香港這樣的國際重要樞紐，企業每天的營運都會涉及跨境業務，提供一流的跨境支付體驗非常關鍵，也是企業對金融合作夥伴的核心要求。Aspire自2019年起便是我們的重要合作夥伴，助力其拓展業務並為客戶提供一致的跨境支付體驗，同時彰顯了Wise Platform的核心價值。我們很榮幸能為Aspire的客戶提供其所期望的速度、透明度以及端到端支付可控性。」

此次合作標誌著Aspire在香港的快速發展再創新里程。自2024年在香港推出服務以來，在尋求替代傳統銀行服務的現代化、互聯互通金融方案的初創企業和中小企業的推動下，Aspire的業務規模已實現三倍增長。

全新的國際支付功能現已向香港所有Aspire客戶正式開放。

關於Aspire

Aspire是面向全球現代企業的一站式金融科技平台，已通過國際支付、資金、費用以及應收應付帳款管理解決方案，幫助超過50,000家企業實現降本增效——所有功能均可通過單一便捷的帳戶進行操作。Aspire總部位於新加坡，在9個國家和地區擁有500餘名員工，服務覆蓋30多個市場，並獲得紅杉資本(Sequoia)、Lightspeed、Y-Combinator、騰訊及Paypal等全球知名風投機構的投資。

關於Wise Platform

Wise是一家全球科技企業，致力於打造一流的全球資金流轉與管理解決方案。過去十年間，Wise為全球資金流動構建了一套全新的金融網路體系。

借助Wise Platform，銀行及大型企業可利用Wise的技術，將國際匯款、收款及資金管理的最優方案嵌入自身現有基礎設施。Wise Platform在全球擁有眾多合作夥伴，能夠幫助銀行和企業為其客戶無縫提供快速、經濟、透明且便捷的跨境支付服務，有效節省時間和成本。

