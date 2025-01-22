雅特力AT32F421遙控攀爬車電子調速新方案，助力征服極端地形

新聞提供者雅特力科技股份有限公司
22 1月, 2025, 09:00 CST
台北2025年1月22日 /美通社/ -- 近年來，攀爬車作為一種獨特的遙控模型車迅速興起，因其卓越的越野性能和操控樂趣而備受愛好者青睞。隨著電子調速器技術的發展，遙控攀爬車的性能得到了顯著提升，極大滿足了人們對娛樂和競技的追求。
攀爬車不以競速為目的，而以征服崎嶇路面和各種地形障礙為目標，通常需要應對陡峭坡道、鬆軟沙地以及崎嶇岩石等複雜路面。基於雅特力AT32F421設計的搖控攀爬車電子調速器，能自我調整調節扭矩輸出，確保攀爬車在陡坡或岩石等複雜地形中平穩運行。
雅特力攀爬車電子調速器應用方案採用AT32F421正弦波加方波驅動技術，使攀爬車能夠在複雜地形中有更長的續航時間，還能夠根據不同需求調節電機的全比例油門輸出。在低速行駛時，攀爬車表現出極高的線性控制準確性和穩定性，在暴力啟動時能夠迅速提供充足的扭矩，幫助車體快速脫困或跨越障礙物。此外，電子調速器還支援直線高速行駛，在泥濘、坡道等複雜環境下，仍能保持強勁動力輸出，保證攀爬車具備良好的通過性和高效的動力傳遞，滿足各類電競比賽的需求。
- AT32F421在攀爬車電子調速器中的應用
- 高主頻帶來高精度控制
AT32F421 120MHz高主頻提供高PWM頻率與高PWM解析度，攀爬車電子調速器可實現細膩的扭矩控制，避免了低速抖動和高負載抖動的現象，使車輛在爬坡或高速時平穩運行，同時確保攀爬車在低速和高速切換時的平穩過渡。
- 高速ADC實現精准電流監測
2Msps高速ADC大幅提升了電子調速器的即時處理能力，可以快速檢測電流、溫度和扭矩變化，實現電流的迴路控制，保證攀爬車在高負載狀態下仍有穩定的輸出性能。
- 內置比較器提供過流保護
過流保護是攀爬車電子調速器中不可或缺的一部分，尤其在低速大扭矩攀爬和高速急停狀態下，電流變化極大。AT32F421內置的比較器可實現快速過流檢測和保護，防止馬達線圈和驅動電路受損，延長了電子調速器的使用壽命與可靠性。
SOURCE 雅特力科技股份有限公司
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