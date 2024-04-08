安樂工程新總部ATAL Tower成為香港首棟配備RUCKUS Wi-Fi 7的智慧大樓

革新工作環境 樹立嶄新標準 致力推動香港轉型為「智慧城市」

香港2024年4月8日 /美通社/ -- 香港領先的機電工程及技術服務供應商之一安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股份代號：1977）欣然宣佈，旗下所有營運部門即將進駐的集團新總部 ATAL Tower，計劃於2024年第二季度前後開始投入運作，並成為香港首棟配備RUCKUS Wi-Fi 7的智慧大樓，提供強大平台讓集團持續實踐創新文化。

安樂工程集團有限公司主席麥建華博士表示：「憑藉對創新的堅持，我們持續推出及落實創新解決方案，引領行業發展。我們的新總部ATAL Tower將成為香港首棟配備先進RUCKUS Wi-Fi 7技術的智慧大樓，透過其非凡網速和低延遲優勢，革新我們的工作環境。ATAL Tower將採用領先的創新及可持續解決方案，為香港的智慧大樓樹立嶄新標準，為我們的『新科技』、『新市場』及『新業務模式』三大策略支柱提供強大後盾。」

增強連接 提升效率

RUCKUS Wi-Fi 7具有優化技術應用和營運性能的多項優勢，包括增強網絡連接，具備支援物聯網和人工智能等高需求技術應用之能力，有效減低網絡延遲並提升可靠性。

憑藉專為物聯網提供最佳支援的RUCKUS Wi-Fi 7，ATAL Tower將為集團奠定堅實基礎，以進一步應用物聯網及其他關鍵技術的先進解決方案，與客戶攜手推動香港向「智慧城市」轉型。Wi-Fi 7的吞吐量較Wi-Fi 6E增加60%，更是前代Wi-Fi的四倍以上，網絡延遲大幅減低75%。因此，採用RUCKUS Wi-Fi 7將有效增強內部及外部通訊效能，提升效率並節省成本。

備受國際認可

RUCKUS Networks為網絡連接的全球領導者CommScope（納斯達克股份代號：COMM）旗下成員之一，為企業市場提供最新的Wi-Fi CERTIFIED 7技術及接入點設備。CommScope站在先進技術前沿，致力發展全球領先的有線和無線網絡，取得Wi-Fi聯盟的國際認可，突顯於相關領域的優秀專業知識。

推動香港轉型為「智慧城市」

「安樂工程作為創新的機電工程及建築技術先驅，致力開發先進解決方案，全面整合至集團業務生態系統，服務客戶及社區，促進業務增長，支持香港轉型為『智慧城市』，提升持份者之間的聯繫，為可持續發展的未來創造共享價值。」麥博士總結。

關於 安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年，為領先的機電工程及技術服務供應商，總部設於香港，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。

本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（603912.SS）專門製造精密空調設備。

SOURCE 安樂工程集團有限公司