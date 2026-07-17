Aurra Markets獲2026阿布扎比金融博覽會「年度最佳低點差外匯經紀商」獎項

榮獲「2026年度最佳低點差經紀商」獎項，印證了Aurra Markets在報價效率與技術性能層面的深耕。在交投活躍的金融市場中，壓縮交易成本對散戶及機構交易者而言至關重要。Aurra Markets通過優化流動性池、投入前沿報價技術，為交易者提供0.0點起的裸點差。這一成果彰顯出該平台的核心經營理念：在保障訂單執行速度與交易平台穩定運行的同時，為客戶打造透明、低成本的交易環境。

面向外匯與差價合約交易者的MT5極速執行通道

Aurra Markets高級發言人表示：「能在中東和北非地區頂級金融博覽會獲此殊榮，我們倍感榮幸。該獎項證明了我們為降低客戶交易成本而進行的基礎設施投入是行之有效的。低點差是我們運營體系的核心優勢，搭配僅12ms的MT5訂單執行速度與嚴謹的風控機制，我們能夠為外匯和差價合約(CFD)交易者提供穩定的交易支撐，使其從容應對各類宏觀經濟行情波動。」

Aurra錢包提供便捷高效的資金收付渠道

除低交易成本外，該平台還提供極速出入金服務。客戶可通過Aurra錢包統一管理資金，依托這套一體化資金系統實現清晰的資產管理，快速切入市場開展交易。

斬獲行業大獎，持續擴張全球交易服務佈局

2026阿布扎比金融博覽會頒發的這項榮譽，進一步夯實了Aurra Markets持續佈局全球各大金融中心的發展戰略。該平台將持續優化報價體系，嚴格遵守線上交易行業的高標準運營規範。

關於Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited受毛里求斯金融服務委員會(FSC)授權並監管，牌照編號為GB25204837。Aurra Markets為全球交易者提供完善的底層交易架構與配套技術資源，助力用戶在波動多變的金融市場開展交易。詳情請訪問官網：www.aurra.markets

SOURCE Aurra Markets