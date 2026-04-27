全球首款基於貝葉斯統計的自動化光譜分析軟件AutoStatSpectra推出七天免費試用

* 註：標題中的「全球首款」 這一表述基於a.s.ist的調研數據，依據截至2026年4月可獲取的信息做出的判斷。

行業背景

在X射線光電子能譜(XPS)、傅裡葉變換紅外光譜(FT-IR)、核磁共振(NMR)等光譜分析技術中，重疊峰分離方式、峰數設定、各峰參數及峰函數類型的選擇，會直接決定最終分析結果的準確性。

然而，使用傳統曲線擬合軟件時，這些設置往往依賴分析人員的實操經驗，需反覆試錯，分析結果難以保證客觀性與重現性。

AutoStatSpectra採用貝葉斯推斷，自動估計峰數、峰參數和峰函數類型，同時對估計結果的不確定性進行量化分析，生成具備統計學依據的光譜分析結果，無需依賴分析人員的主觀判斷。

AutoStatSpectra的核心優勢

1. 自動估計峰數、峰參數和峰函數類型

AutoStatSpectra在用戶指定範圍內對候選模型進行比較，並根據後驗概率自動選擇最優峰數。除估計各峰的高度、中心位置和半峰全寬(FWHM)等參數外，它還能自動確定最適配數據的峰函數類型，包括高斯函數、洛倫茲函數和偽Voigt函數。此外，該軟件會對每項估計的不確定性進行量化分析，因此能夠大幅減少對分析人員經驗和反覆試錯的依賴，實現高度可重現的峰擬合。

2. 靈活的背景校正

除常數背景模型和線性背景模型外，AutoStatSpectra支持多種背景校正方法，包括用於XPS的Shirley法。用戶可根據不同的測量技術靈活選擇預處理方法。

3. 多文件批量分析（多文件工作區）

可將多個光譜數據集歸入一個工作區，並在共同的分析條件下進行批量處理。這為條件篩選、時間序列比較等大體量數據的高效分析提供了支持。

4. 自動生成分析報告

分析結果可自動輸出為PDF和Word格式的報告。綜合報告包含擬合圖、模型對比表、參數列表和後驗分佈圖等內容，顯著縮短了從分析到輸出報告的工作流程。同時也支持將數據導出為CSV和Excel格式。

5. 支持多種數據格式

AutoStatSpectra支持多種數據格式，包括CSV、Excel、VAMAS和SOF-H。

演示視頻

如需直觀瞭解AutoStatSpectra實操流程，請觀看我們在YouTube上的演示視頻：

https://youtu.be/3c2pc3OJgz4

關於免費試用

試用期：7天（所有功能可用）

使用形式：網頁應用程序和桌面應用程序

支持環境：桌面應用程序支持Windows (x64)和macOS (Apple Silicon)

申請方式：請通過官網上的咨詢表單與我們聯繫：https://www.a-s-ist.com/contact/。在瞭解您的目標數據和用途後，我們將在審核後發放試用許可證。請注意，試用名額有限，一旦滿額將可能停止接受申請。

後續使用：試用結束後，用戶可按月或按年訂閱，繼續使用。

關於a.s.ist Inc.

a.s.ist是一家初創企業，依托在東京大學積累的科研專長，專注於白盒AI、貝葉斯推斷和稀疏建模等先進數據分析技術。

憑借在材料開發、物理性質實驗及相關應用領域數據分析方面的優勢，該公司通過開發並銷售自動分析軟件以及提供定制化數字化轉型(DX)解決方案，幫助科研和製造業解決技術難題。a.s.ist同時也在探索物理AI等新興AI技術的應用。

公司名稱：a.s.ist Inc.

首席執行官：Yui HAYASHI

地址：日本東京都足立區伊興5-17-24，郵編121-0823

成立時間：2021年6月

官網：https://www.a-s-ist.com

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