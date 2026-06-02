先進智能AutoSys獲DEKRA德凱ISO 26262流程認證 AI車載感知與智駕實力躍升國際

先進智能系統總經理許長豐表示：「AutoSys致力於提供高性能且具量產性的智能感知解決方案。此次通過ISO 26262 ASIL-D認證，是公司發展的重要里程碑。透過建立符合國際標準的安全生命週期管理，我們能協助客戶在開發智駕系統時，降低系統性失效風險、縮短驗證時程並確保法規遵循。未來我們將持續強化智慧演算法與硬體整合的安全性，成為全球汽車與智慧載具產業最值得信賴的技術夥伴。」

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，在邁向自動駕駛與軟體定義車輛的過程中，感測系統如同車輛的「眼睛」，其穩定性與可靠度直接關乎行車安全。先進智能（AutoSys）團隊展現了優異的研發實力與對品質安全的承諾，順利通過ISO 26262最高等級認證，這將助力其在競爭激烈的車用市場中，贏得國際車廠與合作夥伴的信任與認可。DEKRA德凱將持續以百年安全專業與全球資源，協助更多台灣企業提升車載實力，邁向國際舞台。

隨著國際市場逐步強化UNECE R155、R156等資安與軟體更新法規，全球車廠對功能與網路安全要求持續升級，具備相關認證的供應商，將成為車廠優先合作夥伴。DEKRA德凱作為全球領先的檢驗、測試與認證機構，將持續提供ISO 26262、ISO/SAE 21434、TISAX、ISO 27001與Automotive SPICE等完整車載標準服務，以在地技術服務與全球認證經驗，協助更多企業夥伴加速接軌智慧交通與全球車用供應鏈。

關於先進智能系統（AutoSys Co.）

先進智能系統股份有限公司成立於2018年，AutoSys致力於成為ADAS、自動駕駛、機器人、無人機、智慧製造及智慧監控等領域的系統與解決方案領導廠商。公司所有核心技術均為自主開發，涵蓋演算法、系統設計與優化、安裝與校準等關鍵環節，以100%自主智慧財產權的軟體與專利為主要交付形式。同時，AutoSys為客戶提供具備量產能力的系統關鍵技術，並支援大規模生產、測試、組裝、實機展示與驗證等全流程技術服務。

有關先進智能更多資訊，請見AutoSys官網：https://www.autosys.com.tw/。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市的檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展。2025年，DEKRA德凱營業總額達到44億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾48,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

Website: https://www.dekra.com.tw/

SOURCE DEKRA德凱亞太區