聚焦智慧移動新趨勢，DEKRA 德凱亮相 2026 AMPA 展

新聞提供者DEKRA德凱亞太區
22 4月, 2026, 15:04 CST
以 Mobility 全流程信任服務，助攻產業接軌全球市場
台北2026年4月22日 /美通社/ -- 隨著智慧移動產業加速朝電動化、軟體定義車輛（SDV）、人工智慧（AI）與先進移動科技發展，車輛與相關應用的驗證挑戰也持續升高。DEKRA 德凱於2026 AMPA 展中，以「Mobility 全流程信任服務」為核心主軸，展示從技術開發、測試驗證到法規符合與全球上市的整合性服務能力，協助產業在快速變動的市場環境中，兼顧創新效率、產品安全與市場信任。
此次展出聚焦四大產業趨勢，包括電動化、軟體定義車輛、人工智慧及先進移動應用，並延伸對應智慧電子、聯網車輛、人工智慧基礎設施及無人載具等關鍵應用場景，完整呈現智慧移動生態系持續擴展的技術版圖。面對產品日益智慧化、聯網化與軟體化，企業所需要的已不再只是單一測試服務，而是能橫跨開發全生命週期的專業支持。
DEKRA德凱董事總經理李俊儀指出，現今產業競爭的關鍵，已從單點技術能力，進一步走向全流程風險管理與市場信任建構。作為推動安全與永續發展的全球合作夥伴，DEKRA德凱台灣整合德凱認證、德凱宜特與安華聯網的專業能力，共同提供 「Mobility 全流程信任服務」，從產品開發、測試驗證到法規符合與市場准入，串聯測試與驗證、安全與資安確保，以及合規服務，並依不同產品型態與目標市場提供 EMC、RF、可靠度、AI 伺服器驗證、功能安全、車用資安、軟體更新管理、CRA 導入、VSTD 96／97 與全球認證等專業支持，協助企業提升開發效率、降低合規風險，加速產品落地與全球上市。
透過此次 AMPA 展出，DEKRA 德凱不僅展現對智慧移動產業趨勢的深度觀察，也再次強化作為產業信任夥伴的角色。未來，DEKRA 德凱將持續結合全球資源與在地專家團隊，攜手客戶走過從開發到上市的每一步，推動智慧移動產業朝更安全、更可靠、更加速接軌國際市場的方向穩健前行。
關於DEKRA德凱
DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛的行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新的解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展。2025年，DEKRA德凱營業總額達到44億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾48,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。
Website: https://www.dekra.com.tw/
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