聚焦智慧移動新趨勢，DEKRA 德凱亮相 2026 AMPA 展

DEKRA德凱董事總經理李俊儀指出，現今產業競爭的關鍵，已從單點技術能力，進一步走向全流程風險管理與市場信任建構。作為推動安全與永續發展的全球合作夥伴，DEKRA德凱台灣整合德凱認證、德凱宜特與安華聯網的專業能力，共同提供 「Mobility 全流程信任服務」，從產品開發、測試驗證到法規符合與市場准入，串聯測試與驗證、安全與資安確保，以及合規服務，並依不同產品型態與目標市場提供 EMC、RF、可靠度、AI 伺服器驗證、功能安全、車用資安、軟體更新管理、CRA 導入、VSTD 96／97 與全球認證等專業支持，協助企業提升開發效率、降低合規風險，加速產品落地與全球上市。

透過此次 AMPA 展出，DEKRA 德凱不僅展現對智慧移動產業趨勢的深度觀察，也再次強化作為產業信任夥伴的角色。未來，DEKRA 德凱將持續結合全球資源與在地專家團隊，攜手客戶走過從開發到上市的每一步，推動智慧移動產業朝更安全、更可靠、更加速接軌國際市場的方向穩健前行。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛的行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新的解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展。2025年，DEKRA德凱營業總額達到44億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾48,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

Website: https://www.dekra.com.tw/

SOURCE DEKRA德凱亞太區