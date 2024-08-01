Averna 擴展其亞洲及北美業務版圖，向 Kimball Electronics, Inc. 收購 Global Equipment Services, Inc.

Averna 總裁兼行政總裁 François Rainville 解釋：「隨著我們全球客戶的業務遍及各大洲，與合適的團隊合作並在亞洲不同地區建立重要據點對我們來說非常重要。透過這次收購，Averna 現時在美洲、歐洲和亞洲都擁有穩健的業務，我們大部分客戶的研發和製造活動都集中在這些地區。加上團隊在自動化、視覺和測試工程方面的深厚實力，以及令人矚目的客戶數據庫，GES 無疑是最合適的選擇。」

GES 的客戶包括原始設備製造商 (OEM) 及其合約製造商 (CM)。核心技術能力包括光學測量和瑕疵偵測、圖像處理/軟件，以及產品元件/零件的微調對位。GES 提供各種自動化和檢測設備，涵蓋所有市場的功能測試、外觀檢測和組裝應用。

前任 GES 新平台副總裁，現任 Averna 亞太區副總裁的 Chris Thyen 表示：「作為 Kimball Electronics 的成員，我們接觸過許多大型項目。透過與 Averna 合作，我們不僅可以接觸到全新的測試領域，還可以分享我們在不同品質創新領域的專業知識。」

此次收購鞏固了 Averna 在測試、測量和品質領域的領導地位。藉著新增超過 160,000 平方呎的生產空間，包括 100K 和 10K 級別的無塵室，Averna 已準備就緒，可以迎接全球各地大型客戶的挑戰。

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關於 Averna

作為全球測試和品質解決方案整合商，Averna 與產品設計師、開發人員和 OEM 廠商合作，幫助他們達到更高的產品品質、加快上市時間並保護其品牌。Averna 成立於 1999 年，為航太、汽車、消費電子產品、能源、工業、醫療器材與生命科學、半導體、電信等行業的客戶帶來重大的技術、金融和市場效益。Averna 在全球各地均設有辦事處，並擁有多項業界認證，例如 ISO 9001:2015、ITAR 註冊，並與 NI、Eclipse Automation、PI、Keysight Technologies 和 JOT Automation 合作。www.averna.com

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