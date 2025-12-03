Averna 與 Spherea 攜手合作，打造領先的測試及品質工程系統整合機構

雙方共同確立測試及品質工程方案的全球新標準

蒙特利爾2025年12月4日 /美通社/ -- 全球測試及品質方案領導者 Averna 欣然宣佈，與知名關鍵任務行業測試系統供應商 Spherea 達成策略性整合。根據協議，Spherea 將全資收購 Averna，這標誌著兩家公司在致力成為全球領先測試及品質工程系統整合商的共同使命上，邁出了重要里程碑。

此項交易獲國際私募股權基金 Andera Partners 支持，並得到 Walter Capital Partners 以及 Averna 和 Spherea 雙方管理團隊的持續注資。交易預計將於 2025 年 12 月底完成，尚待監管部門批准。

François Rainville 與 Patrice Bélie Averna，由 Spherea 驅動

Spherea 行政總裁 Patrice Bélie 將出任新成立的 Spherea 集團行政總裁，而 François Rainville 將留任 Averna 行政總裁。Rainville 亦將兼任 Spherea 集團的營運總監。

合併後的 Averna-Spherea 集團將擁有超過 1,800 名員工，遍佈 13 個國家，勢將成為全球最大的獨立測試及品質系統整合商之一。其服務行業廣泛，涵蓋航空航天及國防、消費電子、醫療設備、汽車及運輸、數據中心，以及電力與能源等領域。

「此次合作是我們共同願景順理成章的發展，」Patrice Bélie 表示。「透過結合雙方優勢，我們正在構建一家測試及品質工程領域的業界巨頭，它將具備靈活性、廣泛的業務覆蓋，並深耕卓越品質。」

「這對兩家公司而言都是關鍵機遇，」François Rainville 指出。「Spherea 與 Averna 在技術、市場地位及業務版圖上高度互補。攜手合作將加速創新，並為全球客戶創造更大價值。我們對未來，以及此次合作為客戶、員工及合作夥伴帶來的機遇感到雀躍。」

兩家公司將繼續在各自市場營運，同時探索最佳的商業及營運模式，以發揮彼此優勢及獨特的競爭力。

關於 Averna

作為全球測試和品質解決方案整合商，Averna 與產品設計師、開發人員和 OEM 廠商合作，幫助他們達到更高的產品品質、加快上市時間並保護其品牌。Averna 成立於 1999 年，提供專業知識和創新的測試、視覺檢測、精密組裝和自動化方案，為航空航天、汽車、消費電子產品、能源、工業、醫療器材與生命科學、半導體、電信等行業的客戶帶來重大的技術、金融和市場效益。Averna 辦事處遍佈全球，並擁有多項行業認證，如 ISO 9001:2015 及 ITAR（國際武器貿易條例）註冊。

www.averna.com

關於 Spherea

60 多年來，Spherea 一直是航空、國防及其他安全攸關行業高端電子及自動化測試方案的全球領導者。Spherea 源於 1965 年為協和式客機及幻象 F1 計劃開發首個 ATEC® 電子測試台，在為複雜及關鍵任務應用設計和支援先進測試系統方面，建立了悠久聲譽。Spherea 由私募股權基金 Andera MidCap 及 idiCo 持有多數股權，並持續提供獨立、高性能的方案，確保在最嚴苛環境下營運的客戶享有可靠性、可用性及安全性。

www.spherea.com

© 版權所有 2025 Averna. 保留所有權利。資料如有更改，恕不另行通知。Averna 是 Averna Technologies Inc. 的商標。

聯絡資料：如欲查看更多資訊，請聯絡：[email protected]

SOURCE Averna Technologies Inc.