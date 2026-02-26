AXA安盛成功遷冊回港後喜迎馬年

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「過去一年，我們在產品創新與服務提升方面取得了豐碩成果，這有賴全體同仁的共同努力。香港作為國際金融中心的地位日益鞏固、與大灣區的深度融合，以及財富管理需求持續增長，展現本地保險業具強勁的增長潛力。同時，香港政府最新發布的2026-27年度《財政預算案》亦推出多項利好措施，特別是在推動人工智能在金融與保險領域的應用、跨境醫療與安老服務、以及完善資產和財富管理框架等方面，彰顯香港作為區域保險樞紐的戰略地位。對此，AXA安盛充滿信心，期待與政府、業界及社會各界攜手合作，共同把握這些重大機遇，為2026年業務再創新高做好準備，積極推動可持續增長，為市民與企業創造長遠價值。」

AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈50個市場，服務全球174萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

