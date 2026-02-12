AXA 安盛首席贊助「第三十三屆綠色力量環島行」圓滿舉行

活動當日，大會邀得多位嘉賓親臨主持50公里賽事起步禮，為一眾健兒鼓舞助勢。主禮嘉賓包括：漁農自然護理署助理署長（郊野公園）陶文慧醫生、AXA安盛香港及澳門首席市務及客戶總監王微女士、恒比銀行蘇黎世（香港）有限公司替補行政總裁及金融機構業務主管莫永光先生、香港保險業聯會主席徐志堅先生、香港物業管理公司協會理事葉志明先生、香港私家醫院聯會副主席陳煥堂醫生、以及綠色力量總監鄭睦奇博士。本屆活動共籌得超過490萬港元善款，將全數用於環境教育及生態保育工作。

AXA安盛積極參與多項賽事，除派出隊伍參加10公里綠行組外，亦角逐10公里、25公里及50公里的香港保險業聯會盃、隊制與個人項目（男、女子組）。儘管比賽當日天氣不如理想，AXA安盛隊伍仍展現出堅毅拼搏的精神，於本屆賽事中表現卓越，屢獲殊榮。團隊在香港保險業聯會盃中，成功於50公里賽事囊括冠、亞軍，於25公里及10公里賽事摘下冠、季軍，並在10公里綠行組賽事中奪得亞軍，成績斐然，充分體現團隊的堅韌與實力。

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧女士表示：「今年，AXA安盛很榮幸連續第三年贊助『綠色力量環島行』，我們非常高興看到為社區帶來日益增長的正面影響。值得一提的是，本屆活動AXA安盛的參與人數創下歷史新高，反映我們對社區的持續支持。透過此合作，我們成功凝聚社會各界力量，推廣無痕行山、欣賞港島徑自然之美，提升環保意識，同時推動健康生活。我們深信，培養健康的心態與生活模式，對共建更美好、更可持續的未來至關重要。展望未來，我們繼續履行企業社會責任，加強支持香港的環保活動，並與各界同心協力，共建更可持續的未來。」

AXA安盛秉承「致力守護、推動未來」的宗旨，透過全面保障及創新產品，致力成為個人、企業及社區的長期可靠的合作夥伴。公司堅持嚴謹管治，以具前瞻性的策略，持續推動可持續發展，旨在為社會、經濟及環境創造實質且持久的價值，為下一代締造更美好的未來。

更多關於「第三十三屆綠色力量環島行」的精華片段，請瀏覽：https://youtu.be/NABtgLnmAY0?si=Ku-tnfOjhYPqg1XL

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈50個市場，服務全球9,500萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

