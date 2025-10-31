「AXA BetterMe Weekend」五周年盛典圓滿舉行 吸引逾13,000人參與

此外，AXA安盛再度與利物浦國際足球學校（香港）攜手舉辦兒童足球訓練體驗，宣揚運動的重要性。AXA安盛更連同ELEMENTS圓方、綠色力量、香港快運、香港游泳學校、Klook等多個合作夥伴送出豐富獎品，包括機票、旅遊禮品卡、運動產品、飲品和餐飲禮券、及五周年限量禮品等，令參與市民滿載而歸。

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「過去五年，『AXA BetterMe Weekend』不僅是一個推動全民健康的平台，更成為一個傳遞正能量的社區盛事。我們堅信，真正的健康涵蓋身心靈和環境的和諧共存。未來，我們將繼續致力推動健康、可持續的生活方式，並透過實際行動支持社區的長遠發展。我們希望每個人都能找到自我提升的力量，共同創造一個更健康、更美好的未來，讓『BetterMe』成為大家持續追求的目標。」

工作繁忙卻始終保持最佳狀態的AXA安盛品牌大使鄭秀文（Sammi）分享了她的成功秘訣：「我深信相信自己，才能突破自我，這與AXA安盛的品牌精神——『Know You Can』非常契合。保持身心平衡也非常重要，強大的心靈能為身體帶來滿滿的正能量，讓我走得更遠，取得更長遠的成功。」Sammi亦就活動主題「BetterMe」分享了她的體會：「BetterMe並非要變成完美的人，而是學會接受自己的脆弱和不完美，學習『與自己好好相處』。我會繼續努力向前，人生的真正意義在於盡力而為，最重要的是保持快樂與滿足。」

AXA安盛致力於全方位關注客戶的身心靈健康。除了每年舉辦的社區盛事「AXA BetterMe Weekend」外，其全方位身心支援平台「AXA BetterMe」亦提供近20項全面的身心健康服務，涵蓋身體健康、心理健康及健康管理範疇。其中，「健康同步計劃」由家庭醫生、營養師及私人健身教練組成專業團隊，為客戶及市民提供全方位的健康指導。大眾只需透過 Emma by AXA應用程式，即可隨時隨地享用AXA BetterMe的多元服務，讓健康管理更便捷、更貼心。

了解更多關於AXA BetterMe，可登入：https://www.axa.com.hk/zh/axa-betterme。

如欲觀看更多關於AXA BetterMe Weekend的精華片段，請瀏覽影片連結：https://youtu.be/befXTZ9xwo0。

關於 AXA 安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈50個市場，服務全球9,500萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

