AXA安盛推出「盛利 II 儲蓄保險」系列

[1] 此資料是指有最多3名提取收款人的定期提取服務。此資料只適用於香港市場並乃根據保險業監管局於香港獲授權的保險人登記冊中之長期保險業務保險公司所提供的定期提取安排進行比較，截至2025年7月。 [2] 財富管家服務乃本公司提供的行政服務安排，並不屬於「盛利II儲蓄保險」系列的產品特點。本公司可以其全權及絕對酌情權予以批准服務之任何申請，而申請須符合任何適用的法律、法規及指引，並受限於本公司不時的行政規則。 [3] 「信託形式」或「信託級」指「盛利II儲蓄保險」系列的產品設計理念借鑑了信託的靈活性及精準性，而非等同信託產品。 [4] 「盛利II儲蓄保險」系列包括「盛利II儲蓄保險 — 至盛」及「盛利II儲蓄保險 —至尊」。 [5] 暫託人只適用於香港繕發的保單。 [6] 可選貨幣多達9種：人民幣（RMB）、美元（USD）、英鎊（GBP）、歐元（EUR）、加拿大元（CAD）、澳元（AUD）、新加坡元（SGD）、港元（HKD）及澳門幣（MOP）(澳門幣只限澳門繕發的保單），每種貨幣均提供不同的保單回報。 [7] 由第3個保單週年日開始，於每個保單週年日後的30天內可申請行使貨幣轉換選項。行使次數不設上限，每個保單年度只可以申請行使此選項一次，有關詳情請參閲相關的產品説明書及保單合約。 [8] 由第5個保單週年日開始，於每個保單週年日的30天內，可申請行使一次保單價值鎖定選項以鎖定保證現金價值、保額增值紅利之現金價值及終期紅利之現金價值。 [9] 此資料是指保單所提供的雙重貨幣戶口。此資料只適用於香港市場並乃根據保險業監管局於香港獲授權的保險人登記冊中之長期保險業務保險公司所提供的保額增值紅利的分紅儲蓄計劃進行比較，截至2025年7月。 [10] 後備持有人或暫託人之指定及接替持有權申請須受限於本公司以其絕對酌情權予以批准並必須符合特定條件。暫託人僅適用於香港繕發的保單。有關詳情請參閲相關的產品説明書及保單合約。 [11] 後備被保人之指定及取代被保人的申請須受限於本公司以其絕對酌情權予以批准，並必須符合特定條件。有關詳情請參閲相關的產品説明書及保單合約。 [12] 由第1個保單週年日開始，可申請更換保單被保人而行使次數不設上限。您須就行使更換被保人選項提交書面申請，而有關申請須符合本公司的行政規定、核保要求及經本公司批核。 [13] 當持有人由註冊醫生證實變成精神上無行為能力或身體上無行為能力時，指定執行人可作為代表申請一次性提取款項，惟指定執行人之委任及提款申請須受限於本公司以其絕對酌情權予以批准，並必須符合特定條件。有關詳情請參閲相關的產品説明書及保單合約。 [14] 可為每名受益人指定身故保險賠償支付起始年齡，惟該起始年齡不得超過相關受益人在指定日期時的年齡多於30歲 。 [15] 上述總優惠包括i)保費回贈及ii)預繳保費保證優惠利率之優惠。優惠ii)只適用於以美元為保單貨幣之5年繳保單並須於投保時一筆過繳付相等於首次基本計劃年繳保費之5倍的金額。受條款及細則約束。