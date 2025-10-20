AXA安盛推出「盛利 II 儲蓄保險」系列

新聞提供者AXA安盛
助客戶高效累積財富及規劃傳承
市場首創[1]財富管家服務[2] 自製信託級[3]現金流予多達3位收款人
香港 2025年10月20日 /美通社/ -- AXA安盛香港及澳門（「AXA安盛」）宣布推出「盛利 II 儲蓄保險」系列[4]（「盛利II」系列），在廣受客戶歡迎的「盛利儲蓄計劃」之基礎上增強理財、財富分配及傳承配套，協助客戶高效累積資產並提升流動性，同時增設市場首創[1]的財富管家服務[2]，客戶可預設定期提款指示，為多達3位收款人度身訂製現金流。此外，「盛利II」系列更結合信託形式[3]設計，當中的傳承守護選項讓客戶可預設繼承事件（如身故或無行為能力）、繼承年齡、後備持有人和暫託人[5]，確保財富順利交接。
AXA 安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示：「隨著美國聯儲局宣布今年首次減息，正式重啟減息周期，市場預期今年內或再減息兩次。面對變動的宏觀經濟，投資者更需尋找長期穩健且具回報潛力的資產配置方案。現時客戶的財富管理需求，已不僅限於儲蓄或追求高收益，而是能同時實現財富增值、流動性管理，以及在不同人生階段進行財富分配及傳承的綜合規劃。因此，我們推出『盛利II』，保留原有的卓越總回報、協助客戶加快財富累積，同時具備市場首創[1]財富管家服務[2]及信託形式[3]設計的財富傳承工具，助客戶靈活運用財富，規劃財富的『傳』與『承』，滿足各階段財務目標與財富分配需求。」
該計劃涵蓋3大領域：
- 多元貨幣選項 靈活應對環球機遇 另供靈活適時鎖定收益選擇
「盛利II」系列提供5年及10年繳選項且多達9種保單貨幣選擇[6]，並增設靈活的貨幣轉換選項[7]。由第3個保單週年日開始，可在不影響總現金價值下，零手續費用轉換至其他貨幣的保單，助客戶因應市場變化調整資產配置。此外，「盛利II」系列更設有保單價值鎖定選項[8]，讓客戶可在適當時機鎖定收益，掌握市場機遇，減少往後市場波動對保單價值的影響。此外，市場首創的雙重貨幣戶口[9]，猶如靈活的現金儲備，客戶亦可就所選擇的貨幣獲派發利息。
- 財富靈活運用 自由實踐資產配置
「盛利II 」系列引入市場首創[1]財富管家服務[2]，可預設定期提款指示，為最多3位收款人設計不同的提款指示，自動在指定時間向收款人發放資金，訂制專屬現金流，實現精準分配。計劃亦設有靈活分配保單選項，由第1個保單週年日開始，讓客戶可分拆保單價值至另一份保單，及後亦可在各保單分別行使不同保單選項，以支持每位家庭成員實現個人目標。
- 穩健財富 貫穿世代 確保財富順利交接
計劃具備多項特點助客戶守護跨代傳承規劃。首先於是保單層面，客戶可透過指定「後備持有人」、「暫託人」、「後備被保人」及「更換保單被保人」規劃延續及傳承保單。亦可選擇委任「指定執行人」及利用多種身故保險賠償支付選項組合以直接分配財富予家人。
- 傳承守護選項[10]— 由保單生效開始，客戶可預先為日後做好準備，指定一位後備持有人，並於必要時指定一位暫託人，自由選擇最適合的繼承事件（如身故或無行為能力）及繼承年齡。若後備持有人在繼承事件發生時尚未達到指定年齡，暫託人 將按客戶所授予之權限擁有及管理保單，確保財富按照客戶規劃的方向傳承。
- 彈性延續選項— 由保單生效開始，指定一名後備被保人[11]讓部份保單在現有被保人離世後得到延續並提供恩恤保險賠償，自由分配人壽保障及財富傳承比例。
- 更換被保人之選擇權[12]— 由第1個保單週年日開始可無限次更換被保人，實現豐厚財富代代相承。
- 愛關懷選項[13]— 由保單生效開始，客戶可委任指定執行人，當保單持有人精神上或身體上無行為能力時，指定執行人可以申請事先指定總現金價值的某個百分比作一次性提取，無需經過繁複的法律程序。
- 多種身故保險賠償支付選項 — 客戶可按照每位受益人的需求設定不同選項，包括一筆過、分期或混合支付方式，實現傳承規劃目標。無論客戶選擇那一種選項，都可選擇延遲支付首期身故賠償長達30年[14]，讓受益人在合適時機收取賠償。
於推廣期內投保可享總優惠高達首年保費的80%[15]。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://axa.com.hk/zh/wealth-ahead-ii-savings-insurance
以上資料僅供參考。有關推廣優惠及產品的特點、內容、條款及不保事項的詳情，請參閱相關的產品說明書、保單合約及宣傳單張。
|
[1] 此資料是指有最多3名提取收款人的定期提取服務。此資料只適用於香港市場並乃根據保險業監管局於香港獲授權的保險人登記冊中之長期保險業務保險公司所提供的定期提取安排進行比較，截至2025年7月。
[2] 財富管家服務乃本公司提供的行政服務安排，並不屬於「盛利II儲蓄保險」系列的產品特點。本公司可以其全權及絕對酌情權予以批准服務之任何申請，而申請須符合任何適用的法律、法規及指引，並受限於本公司不時的行政規則。
[3] 「信託形式」或「信託級」指「盛利II儲蓄保險」系列的產品設計理念借鑑了信託的靈活性及精準性，而非等同信託產品。
[4] 「盛利II儲蓄保險」系列包括「盛利II儲蓄保險 — 至盛」及「盛利II儲蓄保險 —至尊」。
[5] 暫託人只適用於香港繕發的保單。
[6] 可選貨幣多達9種：人民幣（RMB）、美元（USD）、英鎊（GBP）、歐元（EUR）、加拿大元（CAD）、澳元（AUD）、新加坡元（SGD）、港元（HKD）及澳門幣（MOP）(澳門幣只限澳門繕發的保單），每種貨幣均提供不同的保單回報。
[7] 由第3個保單週年日開始，於每個保單週年日後的30天內可申請行使貨幣轉換選項。行使次數不設上限，每個保單年度只可以申請行使此選項一次，有關詳情請參閲相關的產品説明書及保單合約。
[8] 由第5個保單週年日開始，於每個保單週年日的30天內，可申請行使一次保單價值鎖定選項以鎖定保證現金價值、保額增值紅利之現金價值及終期紅利之現金價值。
[9] 此資料是指保單所提供的雙重貨幣戶口。此資料只適用於香港市場並乃根據保險業監管局於香港獲授權的保險人登記冊中之長期保險業務保險公司所提供的保額增值紅利的分紅儲蓄計劃進行比較，截至2025年7月。
[10] 後備持有人或暫託人之指定及接替持有權申請須受限於本公司以其絕對酌情權予以批准並必須符合特定條件。暫託人僅適用於香港繕發的保單。有關詳情請參閲相關的產品説明書及保單合約。
[11] 後備被保人之指定及取代被保人的申請須受限於本公司以其絕對酌情權予以批准，並必須符合特定條件。有關詳情請參閲相關的產品説明書及保單合約。
[12] 由第1個保單週年日開始，可申請更換保單被保人而行使次數不設上限。您須就行使更換被保人選項提交書面申請，而有關申請須符合本公司的行政規定、核保要求及經本公司批核。
[13] 當持有人由註冊醫生證實變成精神上無行為能力或身體上無行為能力時，指定執行人可作為代表申請一次性提取款項，惟指定執行人之委任及提款申請須受限於本公司以其絕對酌情權予以批准，並必須符合特定條件。有關詳情請參閲相關的產品説明書及保單合約。
[14] 可為每名受益人指定身故保險賠償支付起始年齡，惟該起始年齡不得超過相關受益人在指定日期時的年齡多於30歲 。
[15] 上述總優惠包括i)保費回贈及ii)預繳保費保證優惠利率之優惠。優惠ii)只適用於以美元為保單貨幣之5年繳保單並須於投保時一筆過繳付相等於首次基本計劃年繳保費之5倍的金額。受條款及細則約束。
關於AXA安盛
AXA 安盛為AXA 安盛集團之成員。AXA 安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈50個市場，服務全球9,500萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。
作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。
AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻，構建可持續未來。
有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明
此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2020年12月31日登記文件第四部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求。
