Axis Communications香港全新體驗中心開幕

奠定亞洲業務重要里程碑

香港 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球網路影像領導廠商 - 安訊士網絡通訊有限公司 (Axis Communications) 今日正式啟用其香港新辦事處及最先進的 Axis 體驗中心 [Axis Experience Center (AEC)]，展現其對亞洲創新、安全及智慧科技的長期承諾。

此次開幕標誌著Axis全球擴張的一個重要里程碑，香港成為繼新加坡、紐約、倫敦及瑞典等科技之都後，Axis 旗艦體驗中心網絡中的重要一員。

香港創新樞紐新亮點

香港Axis體驗中心坐落於九龍灣，設計為一個沉浸式樞紐，讓政府、企業及業界領袖能夠親身體驗Axis技術如何塑造安全與安防的未來。此體驗中心提供結合視像、音頻、門禁及對話系統與人工智能 (AI)、物聯網 (IoT) 整合及自動化的解決方案，以應對現代城市與機構面臨的複雜挑戰。

Axis亞太區副總裁Ettiene Van Der Watt先生表示：「在香港設立Axis體驗中心，旨在為亞洲最重要的科技及商業中心之一打造創新與協作的平台。我們期待與合作夥伴、客戶及社群攜手，共同創造更智慧、更安全及更可持續的解決方案。」

開幕典禮亮點

今日舉行的開幕典禮包括剪綵儀式及AEC導覽，由Axis 亞太及北亞區管理團隊和業界合作夥伴共同參與。瑞典駐香港及澳門總領事Louise Bergholm女士的出席，進一步凸顯了瑞典創新與國際合作在推動香港創新議程方面的重要性。

來賓體驗包括以下環節：

- 沉浸式的入場旅程，展示智慧科技的未來。

- 實時演示以AI 驅動的人流量統計、流程合規性及事件偵測的分析。

- 視像、音頻、門禁控制及自動化的無縫IoT整合。

- 先進成像與感測技術，包括雷達、熱成像及環境監測。

- 用於訪客管理、停車場保安及大廈安防的智慧門禁平台。

- 專設的培訓與協作工作坊區域。

Axis 北亞區總監張佩瑀表示女士表示：「香港Axis體驗中心將成為知識分享與共同發展的催化劑。客戶在此不僅能見證當今的可行方案，更能探索塑造未來的創新科技。」

推動亞洲區業務增長

憑藉香港作為通往北亞及更廣地區的門戶地位，全新的體驗中心進一步鞏固了Axis作為城市、關鍵基礎設施、數據中心、交通運輸及酒店等行業可信賴合作夥伴的角色。該中心提供專門的演示、協作及培訓空間，將有助加速智慧技術在整個地區的應用。

香港Axis體驗中心是Axis Communications不斷擴展的全球創新中心網絡的一部分，鞏固了其在科技、安全及數碼轉型交叉領域的領導者地位。

預約參觀Axis的沉浸式體驗中心：https://www.axis.com/experience-center/hong-kong

關於Axis Communications

Axis Communications (安訊士) 透過打造網絡解決方案，協助改善安全與創新企業營運，讓世界變得更智能且更安全。身為網絡技術公司和行業的領導者，Axis提供影像監控、門禁控制、對講機和音訊系統解決方案，透過智能分析應用提升成效，並提供高品質的培訓支援。Axis在50多個國家擁有約5,000名專業員工，並與全球技術和系統整合夥伴合作，提供客戶解決方案。安訊士成立於1984年，總部位於瑞典隆德市。

