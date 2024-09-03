Azentio 將透過收購科威特 Pysurance 和 iMOTOR 的智慧財產和其他資產，引領保險科技邁向現代化

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Azentio Software Pvt Ltd

03 9月, 2024, 14:00 CST

市場領先的軟體供應商 Azentio 透過收購頂尖技術堆疊增強保險服務 

新加坡2024年9月3日 /美通社/ -- 專門從事 BFSI 領域的領先端對端軟件公司 Azentio Software(Azentio) 今天宣布，已從兩間科威特軟件產品公司收購 iMotor 和 Pysurance 的軟件資產和知識產權 (IP)。Azentio 將透過這次收購，在最先進的創新科技堆疊上，以矚目的人工智能 (AI) 和機器學習功能打造下一代保險軟體，從而改寫保險軟件的未來。

McKinsey 預測，到 2030 年，約有 50% 的索償處理將自動化進行。Azentio 透過功能強大的索償自動化模組 iMotor，有助保險公司自動化和簡化索償工作流程，提升經營效率並節省物料成本，從而擴大其保險產品的市場規模。索償自動化，已被公認是保險技術最重要的最新進步之一，也是經營現代保險的重要一環。此次收購將為 Azentio 擴大的客戶群增加重要價值，幫助保險公司自動化和簡化索償工作流程，從而優化客戶體驗、提高生產力，並改善效率和準確性。

Azentio to lead insurance technology modernization through the acquisition of intellectual property and other assets of Kuwait-based Pysurance and iMOTOR
Azentio to lead insurance technology modernization through the acquisition of intellectual property and other assets of Kuwait-based Pysurance and iMOTOR

隨著 AI 和機器學習將徹底改變保險業，從傳統系統過渡到下一代保險軟件，變得前所未有地重要。Pysurance 是專為保險業而打造的頂尖雲端原生和 SaaS 平台，Azentio 向其收購知識產權和科技，將塑造保險軟件的未來，促進保險公司從傳統系統發展至下一代的 AI 和機器平台。透過核心保險業界人士的可用核心技術變得現代化，客戶可以改善決策能力、提高生產力，並獲得最當時最先進的科技創新，作出更精明的商業決策。

Azentio 行政總裁 Sanjay Singh 表示：「Azentio 非常高興能夠在改寫保險軟件的未來方面發揮作用，將我們深厚的領域知識與最新、最創新的科技平台合而為一。在收購知識產權和資產後，我們將發揮先進的 AI 和機器學習能力，為保險客戶呈獻下一代頂尖軟體。這為我們的產品帶來更強的科技深度和面向未來的建構機會，透過軟件革新保險公司的消費和創新方式，實現我們的願景。這將會是科技協助客戶提升價值的典範轉變。 」

Pythys 共同創辦人兼科技總監 Taher Alkhateeb 表示：「我們很高興能夠在 Azentio 為我們的軟件系統找到一個新家園。此次收購，完美結合了現代軟件技術堆疊與保險業界的深厚專業知識。我們堅信這種組合，將有助我們衝破此領域的科技樊籬。」

iMotor 共同創辦人兼行政總裁 Ali Abbas 表示：「加入 Azentio 對我們而言是一個重要步驟。我們相信 Azentio 在保險技術行業的經驗完美符合我們的願景，並且我們在一起，會變得更加強大。透過整合現代科技，我們不僅能提升效率並透過客戶體驗脫穎而出，還能真正改變保險業的科技格局。我們非常興奮並準備好迎接這旅程，並相信這項合作關係將推動創新並為我們的客戶帶來重要價值。」

Azentio Software 簡介

Azentio Software 於 2020 年在新加坡成立，由 3i Infotech、Candela Labs、Beyontec Technologies 和 Path Solutions 組成。Azentio Software 為銀行、金融服務和保險業的客戶提供能實施關鍵任務的縱向專用軟件產品。Azentio 在 60 多個國家和地區擁有 800 多名客戶，團隊成員多達 2,300 名，業務遍佈全球 12 個國家和地區（並且不斷增長），並由 Apax Partners 提供諮詢服務的基金全資擁有。

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd

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