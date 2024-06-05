即日起全球發售，奧圖碼短焦雷射商用機型AZU517ST 實現高爾夫與家庭娛樂的新式體驗

此款短焦距投影機，能夠在短短的125公分內即投影出100吋大畫面，即便在狹小的室內環境中也能夠享受到廣闊的視覺享受，特別適用於投影地面的新型互動應用，如藝術展覽或兒童遊樂中心。在澳洲，有用戶在家中車庫架設奧圖碼投影機搭建了高爾夫模擬場，將平凡的儲物空間轉變為高爾夫球擊球室，練習時間之外，還可做為家庭影院，極大地豐富了家庭娛樂活動。

在台灣，高爾夫球模擬場趨勢也在快速成長，很多的私人招待所、運動中心與飯店都在陸續興建，奧圖碼亞太區副總經理吳俊佑表示：「高爾夫模擬場在亞太區的需求日漸增加，我們今年推出的AZU517ST雷射短焦投影機新品，為客戶提供高亮度、高品質且可靠的商務機型。我們相信，無論是商業展示還是高爾夫娛樂，AZU517ST都將是同類型產品中的理想選擇。」

除了高爾夫顯示模式，AZU517ST亦支援高畫質1080p解析度和5,000流明的高亮度，即使在光線明亮的環境下也能保持清晰可見的視覺效果。連接方面，此投影機提供包括HDMI, VGA, USB等多種接口，創造了與各種設備連接的高度適配度。

奧圖碼短焦商用機型AZU517ST的問世，不僅提供了業界領先的投影技術，也為各種商業和家庭娛樂場景帶來了前所未有的靈活性和便利性。

欲了解更多關於Optoma雷射投影機，歡迎參訪奧圖碼官方網站。

AZU517ST 高亮度短焦雷射投影機 https://www.optoma.com.tw/product/azu517st

奧圖碼近年來除了不斷拓展大型影像顯示的技術與產品線，更積極升級沉浸式家庭劇院。奧圖碼獨家雷射技術和持續優化投影性能的堅持讓使用者不用去電影院，在家就能享受超乎期待的視覺娛樂體驗。如想更瞭解奧圖碼本次新品 AZU517ST 或有高爾夫模擬投影機需求，請與我們聯繫。

關於Optoma奧圖碼

Optoma奧圖碼致力於大尺寸顯示方案的創新，提供投影機、智慧觸控顯示白板、一體式大型LED顯示牆、互動及協作軟體和圖像處理設備等智能顯示軟硬體平台。奧圖碼在歐洲，北美，亞太和中國皆設有區域總部，透過專業的國際團隊在全球150多國落實在地服務，提供智能家居、娛樂、遊戲、企業、教育、博物館、展演，數位零售和模擬訓練等大型顯示解決方案。

SOURCE 奧圖碼股份有限公司